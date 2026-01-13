Hàng chục đối tượng tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu trên đường phố TPHCM

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong giao tiếp ứng xử giữa Năm Heo (SN 2006) và L.T.H (SN 2013), các đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tụ tập để giải quyết bằng bạo lực giữa đêm khuya tại phường Chánh Hưng, TPHCM gây náo loạn cả khu phố.

Ngày 13/1, Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu về hai nhóm thanh niên đánh nhau giữa phố gây náo loạn cả khu vực vừa diễn ra trên địa bàn.

Clip vụ ẩu đả và các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Theo đó, bước đầu, Công an TP.HCM xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong giao tiếp ứng xử giữa Nguyễn Quốc Thắng (tên gọi khác là Năm Heo, SN 2006) và L.T.H (SN 2013) cùng trú tại phường Chánh Hưng.

Từ mâu thuẫn bộc phát, các đối tượng đã lôi kéo thêm người, chuẩn bị hung khí nguy hiểm và tụ tập để giải quyết bằng bạo lực.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng đã chủ động chuẩn bị nhiều loại hung khí như mã tấu, dao rựa, chĩa… cất giấu tại khu vực hẻm 35 Cao Lỗ (phường Chánh Hưng); sau đó điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya.

Tại khu vực chân cầu Kênh Xáng, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, sử dụng hung khí truy đuổi, chém nhau qua lại trên cầu và khu vực xung quanh đường Dương Bá Trạc.

Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân, không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Như Tiền Phong đã thông tin, rạng sáng 12/1, tại khu vực trước nhà số 456C1 đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP.HCM) xảy ra vụ hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoảng loạn.

Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực trên đường phố.

Hung khí các đối tượng dùng để hỗn chiến bị công an thu giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chánh Hưng khẩn trương truy xét. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã đưa 19 đối tượng liên quan về làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được xem xét khoan hồng.

Công an TP.HCM cảnh báo, mọi hành vi mang hung khí, tụ tập đánh nhau trên đường phố đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với mức án nặng. Người dân khi phát hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu gây rối cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.