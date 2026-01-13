Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố thêm tài xế xe tải trong vụ xe khách rượt đuổi khiến khách hoảng loạn

Chúc Trí - Trọng Tín
TPO - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải trong vụ rượt đuổi với xe khách trên đường sau va chạm giao thông, bất chấp hành khách trên xe khách van xin dừng lại.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Quốc là tài xế xe tải bỏ chạy sau va chạm với xe khách rồi 2 xe rượt đuổi nhau trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương khiến hành khách hoảng loạn vào tối 7/1. Như vậy, tới nay cả 2 tài xế trong vụ việc đều bị khởi tố.

Tài xế xe tải Lương Văn Quốc làm việc với cơ quan điều tra.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 7/1, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TPHCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín (SN 1982, trú xã Bình Ninh, Đồng Tháp) chuyển làn bất ngờ ngay trước đầu xe mình. Khi gần tới nút giao ra cao tốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quốc phát hiện xe khách của Tín phía trước nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách. Sau đó, Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Thấy xe tải bỏ chạy, Nguyễn Đức Tín liền đạp ga đuổi theo với tốc độ cao, lạng lách, đi sai phần đường, quay đầu thiếu an toàn... gây mất trật tự, an toàn giao thông. Thời điểm này trên xe khách có 25 người, nhiều người van xin tài xế dừng, nhưng tài xế Tín vẫn bất chấp tiếp tục đuổi theo xe tải và chỉ dừng khi không đuổi kịp xe tải. Toàn bộ clip vụ việc được người trên xe khách quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vào cuộc xác minh, triệu tập 2 tài xế lên làm việc.

Trước đó, vào ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chúc Trí - Trọng Tín
