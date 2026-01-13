Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Rời nơi ẩn náu do bị muỗi cắn và đói khát, phạm nhân trốn trại lập tức bị bắt

Chúc Trí
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trại giam Phước Hòa (Bộ Công an) đóng tại tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời sau 3 ngày đối tượng này bỏ trốn. Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn đi tìm thức ăn thì bị phát hiện.

Ngày 13/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy và bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) sau 3 ngày trốn trại.

z7426235905004-d8102926728e4866d8f70c08d3dda410.jpg
Phạm nhân Huỳnh Văn Đời

Phạm nhân Đời được tìm thấy ở khu vực sản xuất trong khuôn viên của Trại giam sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định. Theo Trại giam Phước Hòa, Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án 1 năm tù tại Trại giam Phước Hòa về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 10/1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 và bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm phạm nhân, đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực Trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn đi tìm thức ăn thì bị cán bộ trại giam phát hiện và bắt giữ.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #trốn trại giam #lẩn trốn

Xem thêm

Cùng chuyên mục