Ông Nguyễn Phúc Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long

TPO - Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, Ban Thường vụ 12 người. Ông Nguyễn Phúc Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

Chiều 16/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham gia của 298/300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 169.000 đoàn viên trên toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Long khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Long khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, Ban Thường vụ gồm 12 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 11 người.

Ông Nguyễn Phúc Linh tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch gồm bà Lê Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Kim Dung, bà Võ Thị Thu Oanh. Bà Lê Thị Kim Chi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chỉ định đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, giai đoạn 2023-2025 là thời kỳ chuyển tiếp, sắp xếp tổ chức, hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Toàn tỉnh hiện có hơn 169.400 đoàn viên, sinh hoạt tại 615 công đoàn cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả nổi bật với hơn 44.000 đoàn viên mới.

Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động được tăng cường thông qua 353 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Công tác chăm lo đời sống tiếp tục là điểm sáng. Chương trình Mái ấm Công đoàn hỗ trợ xây dựng 773 căn nhà cho đoàn viên khó khăn, với kinh phí trên 36 tỷ đồng. Hoạt động Tết Sum vầy chăm lo hơn 200.000 lượt đoàn viên, tổng kinh phí gần 123 tỷ đồng...

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - lưu ý Công đoàn tỉnh Vĩnh Long cần tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó tập trung các vấn đề về tiền lương, nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa - thể thao, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe.

Bà Xương cũng lưu ý Công đoàn tỉnh Vĩnh Long khoá mới cần nâng cao chất lượng các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như Bữa cơm công đoàn, Tháng công nhân, Tết sum vầy, Bữa ăn ca, Mái ấm công đoàn.

Công đoàn Vĩnh Long cũng phải tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “3 gần” (gần người lao động, gần cơ sở, gần không gian số), “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả), “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng).