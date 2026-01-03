Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: 4 ô tô va chạm trên tỉnh lộ, 3 xe hư hỏng nặng

Thanh Hà
TPO - Chiều 3/1, một vụ tai nạn liên hoàn 4 ô tô xảy ra trên tỉnh lộ 427, qua địa phận xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ việc khiến 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 13h cùng ngày tại tỉnh lộ 427, qua xã Thường Tín (Hà Nội).

Người dân cho biết, khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 427 theo hướng đường trục phía Nam Hà Nội thì bất ngờ phát hiện 4 ô tô va chạm liên hoàn gồm: ô tô con BKS 29H-884.XX, ô tô tải mang BKS 37H-103.XX và 2 ô tô BKS 36A-978.XX, BKS 37A-299.XX.

Tại hiện trường, ô tô tải hư hỏng nặng, bung trục phía sau, phần đầu xe nằm dưới vệ đường; ô tô con BKS 29H-884.XX bị hư hỏng nặng phần đầu, bung hai túi khí trong xe; ô tô BKS 36A-978.XX bị vỡ kính cửa bên hông trái, hư hỏng phần đầu xe; ô tô con BKS 37A-299.XX hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn.

May mắn, những người đi trên các xe ô tô chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến đường tỉnh lộ 427 bị ùn tắc giao thông theo cả hai chiều.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
