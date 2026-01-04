Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Venezuela

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Venezuela, nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

screen-shot-2026-01-03-at-103145-pm.png
Mỹ triển khai chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác của Venezuela vào rạng sáng 3/1

Với những công dân Việt Nam đang ở Venezuela, Bộ Ngoại giao khuyến cáo cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Sáng sớm 3/1, Mỹ triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân để đưa về Mỹ xét xử, với các cáo buộc liên quan đến ma tuý.

Nhiều tiếng nổ vang lên và máy bay càn quét khắp thủ đô của Venezuela. Chính phủ của Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự, gọi đây là một “cuộc tấn công đế quốc” và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.

Một số quốc gia cũng đã ban hành khuyến cáo công dân của họ về tình hình Venezuela.

Để nhận được hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email:baohocongdan@gmail.com.

Bình Giang
