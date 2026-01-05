Chiêm ngưỡng cầu ‘dây đỏ’ vượt cửa biển dài nhất miền Trung

TPO - Đến đầu năm nay, cây cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế), với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng đã hoàn thành thi công, trở thành công trình cầu dây văng vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung.
Hệ thống dây văng màu đỏ không chỉ tạo dấu ấn thị giác mạnh, tươi sáng, bắt mắt, mà còn mang lại sự khác biệt hoàn toàn so với các cây cầu khác tại Huế. Ảnh: Ngọc Văn
Toàn bộ các hạng mục của công trình cầu đến nay đã cơ bản hoàn thiện, với lan can, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng hiện đại, kết cấu kiên cố, đáp ứng yêu cầu chịu lực lớn, chống ăn mòn và tác động khắc nghiệt của gió bão vùng ven biển, đồng thời bảo đảm yếu tố thẩm mỹ. Ảnh: Ngọc Văn
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế - chủ đầu tư dự án, dự kiến đến quý II năm nay, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và chính thức đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Ảnh: Ngọc Văn
Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 7,785km, gồm cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và tuyến đường giao thông dài khoảng 5,3km, với điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B.