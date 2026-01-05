Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chiêm ngưỡng cầu ‘dây đỏ’ vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Ngọc Văn

TPO - Đến đầu năm nay, cây cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế), với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng đã hoàn thành thi công, trở thành công trình cầu dây văng vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung.

VIDEO: Diện mạo cầu “dây đỏ” vượt cửa biển﻿ Thuận An (TP. Huế) sau gần 4 năm thi công.
atp1-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Ngày 26/3/2022, dự án tuyến đường bộ ven biển﻿ qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 được khởi công, với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Đến đầu năm nay, công trình đã hoàn thành thi công, trở thành công trình cầu dây văng vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất của cây cầu là hệ thống dây văng màu đỏ nổi bật, neo trên hai trụ chính hình chữ A vươn cao giữa cửa biển. Ảnh: T.Phong
tp-2-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Hai trụ tháp “dây đỏ” sừng sững giữa bầu trời, giúp nhiều người dễ dàng nhận ra công trình giao thông quy mô﻿ nhất TP. Huế này, ngay cả khi đứng ở những phường, xã cách xa hàng km. Ảnh: Ngọc Văn
tp-3-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Theo thiết kế, cầu vượt cửa biển﻿ Thuận An có tới 50 trụ, 2 mố cầu; đáng chú ý, nhịp chính dài 218m, cao 40m. Đây là dạng cầu Extradosed (cầu dầm - cáp hỗn hợp), thuộc nhóm các nhịp cầu dài và cao hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ảnh: Ngọc Văn
tp-3a-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Tháp cầu cao tới 32m, thiết kế dạng chữ A tạo hình khối thanh thoát và tăng tính mỹ quan; chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh tháp đạt khoảng 72m. Ảnh: Ngọc Văn
tp-4-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-1.jpg
tp-4-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-2.jpg
tp-4-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-3.jpg
tp-4-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-4.jpg
Hệ thống dây văng màu đỏ không chỉ tạo dấu ấn thị giác mạnh, tươi sáng, bắt mắt, mà còn mang lại sự khác biệt hoàn toàn so với các cây cầu khác tại Huế. Ảnh: Ngọc Văn
tp-5-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-2.jpg
tp-5-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-1.jpg
Toàn bộ các hạng mục của công trình cầu đến nay đã cơ bản hoàn thiện, với lan can, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng hiện đại, kết cấu kiên cố, đáp ứng yêu cầu chịu lực lớn, chống ăn mòn và tác động khắc nghiệt của gió bão vùng ven biển, đồng thời bảo đảm yếu tố thẩm mỹ. Ảnh: Ngọc Văn
tp-6-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Từ vị trí cao nhất trên mặt cầu, phóng tầm mắt về phía biển và các khu dân cư bên dưới, người đứng trên công trình này có cảm giác như đang ở trên một ngôi nhà cao tầng, bao quát toàn cảnh cửa biển Thuận An. Ảnh: Ngọc Văn
tp-7-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Nhìn từ bờ bắc, khu vực xã Hải Dương cũ, cây cầu hiện lên như một điểm nhấn kiến trúc nổi bật giữa không gian sông nước﻿, biển trời. Ảnh: Ngọc Văn
tp-8-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Không chỉ là công trình giao thông ven biển﻿ quan trọng, cầu vượt cửa biển Thuận An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm ngắm cảnh, check-in hấp dẫn trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ của TP. Huế. Với nhiều người dân Cố đô, công trình này còn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng “vươn ra biển lớn” trong chiến lược xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, sinh thái, thông minh và hội nhập. Ảnh: Ngọc Văn
tp-9-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Trước khi công trình hoàn thành﻿, UBND TP. Huế đã họp thông qua phương án đặt tên cầu là Thuận An. Tên gọi này vốn gắn với một cây cầu khác dài 488m vượt phá Tam Giang, cũng thuộc phường Thuận An, đã tồn tại hàng chục năm qua. Để tránh trùng lặp, cầu Thuận An vượt phá Tam Giang được đổi tên thành cầu Thai Dương - theo tên một địa danh nổi tiếng tại địa phương. Ảnh: Ngọc Văn
tp-9-1-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
tp-9-2-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung.jpg
Điều đáng tiếc hiện nay là dù công trình cầu đã thi công xong, hệ thống đường dẫn vẫn còn vướng mặt bằng, nên chưa thể thông xe, đưa dự án vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch. Ảnh: Ngọc Văn
tp-9-3-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-2.jpg
tp-9-3-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-3.jpg
tp-9-3-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-4.jpg
tp-9-3-cau-day-do-vuot-cua-bien-dai-nhat-mien-trung-1.jpg
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế - chủ đầu tư dự án, dự kiến đến quý II năm nay, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và chính thức đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Ảnh: Ngọc Văn

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 7,785km, gồm cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và tuyến đường giao thông dài khoảng 5,3km, với điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B.

Ngọc Văn
