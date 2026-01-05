Chiêm ngưỡng cầu ‘dây đỏ’ vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 7,785km, gồm cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và tuyến đường giao thông dài khoảng 5,3km, với điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B.