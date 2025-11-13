Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào Cai sẽ xây cầu mới vượt sông Hồng, thay cho cầu Yên Bái hiện nay

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản cho phép triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công năm 2026, trong đó có dự án xây mới cầu Yên Bái với tổng vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án nhằm kết nối các phường hai bên bờ sông Hồng, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân khu vực.

Theo thông tin ban đầu, cầu Yên Bái được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, tổng chiều dài khoảng 350 mét, mặt cầu rộng từ 4 đến 6 làn xe.

Ông Trần Việt Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, cho biết: “UBND tỉnh Lào Cai giao Ban Quản lý nghiên cứu xây mới cầu Yên Bái. Dự án sẽ được tổ chức thi tuyển kiến trúc theo đúng quy định và lộ trình”.

image-1.jpg
image.jpg
Cầu Yên Bái được dự kiến xây mới, quy mô 4 - 6 làn xe.

Theo văn bản của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C. Việc rà soát quy mô, tổng mức đầu tư phải bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện thực tế, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư.

Hiện, cầu Yên Bái chỉ cho phép ô tô dưới 7 chỗ, xe máy và người đi bộ lưu thông. Việc xây mới cây cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng cầu yếu và tạo diện mạo giao thông mới cho tỉnh Lào Cai. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, cầu Yên Bái phải ngừng hoạt động do lũ lớn và có tàu cát va vào trụ cầu.

Thành Đạt
#Dự án xây cầu Yên Bái mới #Phát triển giao thông đô thị #Kết nối các phường bờ sông Hồng #Đầu tư hạ tầng giao thông #Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội #Quản lý dự án đầu tư xây dựng #Nâng cao đời sống người dân #An toàn giao thông và quá tải cầu cũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục