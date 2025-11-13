Lào Cai sẽ xây cầu mới vượt sông Hồng, thay cho cầu Yên Bái hiện nay

TPO - UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản cho phép triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công năm 2026, trong đó có dự án xây mới cầu Yên Bái với tổng vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án nhằm kết nối các phường hai bên bờ sông Hồng, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân khu vực.

Theo thông tin ban đầu, cầu Yên Bái được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, tổng chiều dài khoảng 350 mét, mặt cầu rộng từ 4 đến 6 làn xe.

Ông Trần Việt Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, cho biết: “UBND tỉnh Lào Cai giao Ban Quản lý nghiên cứu xây mới cầu Yên Bái. Dự án sẽ được tổ chức thi tuyển kiến trúc theo đúng quy định và lộ trình”.

Cầu Yên Bái được dự kiến xây mới, quy mô 4 - 6 làn xe.

Theo văn bản của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C. Việc rà soát quy mô, tổng mức đầu tư phải bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện thực tế, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư.

Hiện, cầu Yên Bái chỉ cho phép ô tô dưới 7 chỗ, xe máy và người đi bộ lưu thông. Việc xây mới cây cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng cầu yếu và tạo diện mạo giao thông mới cho tỉnh Lào Cai. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, cầu Yên Bái phải ngừng hoạt động do lũ lớn và có tàu cát va vào trụ cầu.