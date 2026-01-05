Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện dấu vết chập cháy trên 'tàu ma' mắc cạn ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Tiếp cận và tiến hành kiểm tra khoang máy của “tàu ma” mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi, lực lượng chức năng ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính, có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong tàu mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi.

Ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) đã có báo cáo kết quả kiểm tra tàu cá trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả kiểm tra, bên ngoài tàu vỏ thép có ghi chữ Trung Quốc (tạm dịch là Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888, thân xanh dương, cabin trắng, các thiết bị máy móc bên ngoài không hoạt động.

Nhiều vị trí, bộ phận bị gỉ sét, hư hỏng. Kích thước thân tàu nơi dài nhất 46,42m, nơi rộng nhất 8,5m, độ sâu 4,2m. Kết cấu bên trong tàu còn nguyên vẹn, có sự xáo trộn đồ đạc, vật dụng trên khu vực cabin.

c3a915131cf993a7cae8.jpg
Tàu vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc, tạm dịch là “Quỳnh Đam Ngư”, số hiệu 08888.

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ 2 tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên, 1 thẻ nhớ tại camera giám sát, 2 sim điện thoại, để phục vụ xác minh, điều tra.

Tại khoang máy ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa trên khoang.

Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính của tàu, lực lượng biên phòng phát hiện có dầu D.O được chứa trong két hàn khép kín với 2 bên mạn tàu và khoang chứa phía sau đuôi tàu.

9582a29aa97926277f68.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận tàu cá bị mắc cạn.

Về hoạt động của tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, đây là loại tàu cá. Tuy nhiên không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, ghi nhận có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.

Tàu trôi dạt, mắc cạn tại vị trí cách đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200 m về phía đông bắc, tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu do trên tàu vẫn còn nhiên liệu.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiến nghị các cơ quan chức năng cử lực lượng chuyên môn rà phá chất cháy, nổ, đưa tàu về trạng thái an toàn; xác định lượng nhiên liệu còn lại để chủ động phương án ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, đề nghị thông báo vụ việc đến các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

5302193129666199116.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong tàu mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra ban đầu từ bên ngoài, tàu trong tình trạng đóng kín cửa, không có dấu hiệu hoạt động của thiết bị máy móc có trên tàu và không có người trên tàu. Xung quanh hiện trường nơi phát hiện tàu mắc cạn không xuất hiện vết dầu loang.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1/2026, tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên con tàu này mắc cạn vào vùng biển Dung Quất.

