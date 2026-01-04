Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tàu 'ma' trôi dạt, mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài, trên tàu cửa đóng kín, không có người lái, bị mắc cạn tại bờ biển Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tiếp cận, xử lý tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Theo đó, khoảng 5h ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường).

Qua kiểm tra ban đầu từ bên ngoài, tàu trong tình trạng đóng kín cửa, không có dấu hiệu hoạt động của thiết bị máy móc có trên tàu và không có người trên tàu. Xung quanh hiện trường nơi phát hiện tàu mắc cạn không xuất hiện vết dầu loang.

4593963000754162025.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận tàu cá bị mắc cạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888. Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1/2026, Tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất, cách bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100m.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, thời điểm hiện tại (khoảng 11h ngày 4/1), thủy triều đang lên, sóng to, nên các cơ quan chức năng chưa tiếp cận được tàu vỏ sắt trên. Do vậy, đơn vị cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp bàn để có phương án tiếp cận, lai dắt, xử lý đối với tàu vỏ sắt này.

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, chờ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiếp cận, kiểm tra chi tiết, xác minh chủ tàu, quốc tịch cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
#Tàu mắc cạn ở Quảng Ngãi #Tình trạng tàu không người lái #Vấn đề an ninh hàng hải #Tình hình thời tiết ảnh hưởng #Chính sách xử lý tàu ma

Xem thêm

Cùng chuyên mục