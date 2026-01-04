Tàu 'ma' trôi dạt, mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi

TPO - Một tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài, trên tàu cửa đóng kín, không có người lái, bị mắc cạn tại bờ biển Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tiếp cận, xử lý tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Theo đó, khoảng 5h ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường).

Qua kiểm tra ban đầu từ bên ngoài, tàu trong tình trạng đóng kín cửa, không có dấu hiệu hoạt động của thiết bị máy móc có trên tàu và không có người trên tàu. Xung quanh hiện trường nơi phát hiện tàu mắc cạn không xuất hiện vết dầu loang.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận tàu cá bị mắc cạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888. Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1/2026, Tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất, cách bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100m.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, thời điểm hiện tại (khoảng 11h ngày 4/1), thủy triều đang lên, sóng to, nên các cơ quan chức năng chưa tiếp cận được tàu vỏ sắt trên. Do vậy, đơn vị cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp bàn để có phương án tiếp cận, lai dắt, xử lý đối với tàu vỏ sắt này.

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, chờ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiếp cận, kiểm tra chi tiết, xác minh chủ tàu, quốc tịch cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.