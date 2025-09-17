Hai tàu khách cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển An Giang

TPO - Bốn ngư dân, trong đó có ba người trong một gia đình gặp nạn khi ghe chìm trên vùng biển An Giang. May mắn, tàu khách và tàu cao tốc đã kịp thời phát hiện, cứu vớt.

Ngày 17/9, ông Vũ Xuân Thủy - Thuyền trưởng tàu Superdong VII (chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc) cho biết, thủy thủ đoàn vừa cứu được hai ngư dân trôi dạt trên biển.

Bà Nhật và anh Sáng đã được thuyền viên tàu cao tốc Superdong VII kịp thời cứu vớt.

Sáng cùng ngày, tàu Superdong VII hành trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, đến khu vực cách đảo Hòn Nghệ (An Giang) khoảng 5 hải lý về phía Tây Nam, thuyền trưởng nhận được thông báo từ tàu Thriving 16 về việc còn hai ngư dân đang gặp nạn trên biển, cần hỗ trợ.

Ngay sau đó, tàu Superdong VII phát hiện hai người đang trôi trên một tấm xốp buộc vào thùng nhựa. Lúc này thời tiết xấu, gió to, mưa lớn. Sau khoảng 15 phút tiếp cận, thủy thủ đoàn đã đưa được bà Nguyễn Thị Kim Nhật (43 tuổi) và con trai Cao Văn Sáng (18 tuổi, cùng ngụ An Giang) lên tàu.

Cả hai bị lạnh, đói và sức khỏe yếu sau nhiều giờ trôi dạt. Tàu đã kịp thời sưởi ấm, chăm sóc y tế và cho ăn nhẹ trước khi đưa về Trạm Biên phòng Bãi Vòng (Phú Quốc).

Cùng thời điểm này, ông Lê Văn Nhiên - Thuyền trưởng tàu Thriving 16 cho biết, tàu của ông đã cứu được 2 ngư dân khác là ông Cao Văn Tèo (48 tuổi) và ông Nguyễn Vũ Hiệp (42 tuổi, cùng ngụ An Giang). Sau khi đưa hai nạn nhân lên tàu an toàn, thuyền trưởng đã liên hệ với Superdong VII để phối hợp tìm kiếm, cứu hai người còn lại.

Theo thông tin ban đầu, bốn ngư dân gồm ông Cao Văn Tèo, cùng vợ Nguyễn Thị Kim Nhật, con trai Cao Văn Sáng và ông Nguyễn Vũ Hiệp đi trên ghe KG-92503-TS. Khi đánh bắt trên biển gặp thời tiết xấu, ghe chìm. Cả nhóm bám vào các vật dụng trôi dạt nhiều giờ trên biển trước khi được hai tàu cứu kịp thời.

Hiện sức khỏe của bốn ngư dân đã ổn định.