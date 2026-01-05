Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quy định mới về mua sắm ô tô chuyên dùng tại các cơ quan Hà Nội

Trần Hoàng
TPO - Các loại xe chuyên dùng tại các cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội được yêu cầu cụ thể về số lượng, chủng loại và mức giá tối đa. Trong đó, giá xe con dưới 7 chỗ 1 cầu không quá 950 triệu đồng/xe; xe 7 chỗ 2 cầu không quá 1,6 tỷ đồng/xe.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối với ô tô cứu thương, UBND TP Hà Nội quy định các bệnh viện dưới 50 giường bệnh được mua 1 xe; Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh là 2 xe; Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 giường: 3 xe; Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 giường: 4 xe.

Mỗi Trạm y tế phường, xã được mua 1 xe. Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố (Sở Y tế) được mua 50 xe…

Các sở ngành có xe ô tô chuyên dụng cũng được quy định số lượng cụ thể như: Sở Xây dựng được mua 1 xe ô tô 5-16 chỗ ngồi gắn loa lưu động tuyên truyền an toàn giao thông; Sở Khoa học và Công nghệ được mua tối đa 3 xe phục vụ thông tin truyền thông; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội mua tối đa 32 xe phục vụ công tác phát thanh truyền hình…

Hà Nội cũng xác định giá tối đa mua xe ô tô chuyên dùng. Cụ thể, xe cứu thương được xác định giá trị tối đa là 1,2 tỷ đồng cho mỗi xe; các loại xe chở tiền đơn giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe. Riêng với dòng xe bán tải, một loại phương tiện phổ biến trong công tác thực địa, thành phố quy định mức trần là 950 triệu đồng.

Về nhóm xe ô tô con, xe 4, 5 chỗ hoặc xe 7 chỗ 1 cầu quy định mức giá tối đa là 950 triệu đồng/xe. Xe 7 chỗ 2 cầu tối đa 1,6 tỷ đồng/xe…

Bên cạnh những mức giá cụ thể, đối với các loại xe chuyên dùng như xe chữa cháy, xe quét hút bụi đường, xe phun nước rửa đường, xe cuốn ép rác, chở rác… giá mua sắm sẽ được xác định căn cứ vào đặc tính kỹ thuật và giá thị trường tại thời điểm thực hiện.

Theo UBND TP Hà Nội, về nguyên tắc xác định giá, mức giá tối đa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu hoặc giảm giá thương mại. Tuy nhiên, giá này không bao gồm các loại phí đăng ký, cấp biển số, bảo hiểm...

Trong các trường hợp hợp các dòng xe được miễn thuế nhập khẩu hoặc tăng giá trị thuế, đơn vị thực hiện vẫn phải tính đủ các loại thuế này vào xe để xác định giá trị phù hợp với quy định chung.

#Quy định mua sắm xe công tại Hà Nội #Giá tối đa xe chuyên dùng #Tiêu chuẩn và định mức xe công #Xe cứu thương và trang thiết bị y tế #Quy định giá xe công vụ #Các loại xe phục vụ cơ quan thành phố #Chính sách mua sắm xe chuyên dụng #Giá xe ô tô theo mục đích sử dụng #Điều kiện và mức giá xe công nghiệp #Quản lý và kiểm soát mua sắm phương tiện

