Xã hội

Dùng xe cảnh sát chuyên dụng, xe tải chở hàng trăm học sinh vượt suối đến trường

Ngọc Tú
TPO - Trước tình hình nước dâng cao gây chia cắt giao thông, chính quyền địa phương, công an xã đã huy động xe tải lớn, xe cảnh sát chuyên dụng chở các em học sinh vượt suối đến trường.

Chính quyền xã Yên Hòa huy động xe tải, xe chuyên dụng của công an xã chở hàng trăm học sinh vượt nước suối đến trường an toàn.

Ngày 17/9, phụ huynh ở 2 bản Xốp Cốc và bản Tạt (xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) chở học sinh đến trường để học như thường lệ. Tuy nhiên khi đến cầu Văng Ống, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước Khe Chon dâng cao, gây ngập cầu tràn chia cắt giao thông.

8119fc1c-2b1e-4f9e-afd9-f0e191c4303f.jpg
Công an xã Yên Hòa dùng xe chuyên dụng chở học sinh qua đoạn cầu tràn ngập nước để đến trường an toàn.

Nắm bắt thông tin, chính quyền xã Yên Hòa đã huy động xe chuyên dụng của công an xã, xe tải lớn đến chở học sinh vượt qua đoạn cầu tràn ngập nước. Sau khi vượt nước suối an toàn, 170 học sinh tiểu học và THCS của 2 bản tiếp tục được Công an xã dùng xe chuyên dụng chở đến trường học an toàn.

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, bản Tạt và Xốp Cốc cách trung tâm xã Yên Hòa khoảng 7km. Cầu Văng Ống nối các bản về trung tâm xã đang được xây dựng. Do đó, sau mỗi đợt mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết qua cầu tràn khiến 2 bản này bị cô lập, giao thông bị chia cắt.

d21417b5-1538-4da3-9df3-a20517ac7f4a.jpg
Trước đó vào ngày khai giảng năm học mới, xã Yên Hòa cũng huy động xe tải chở học sinh qua đoạn cầu tràn ngập sâu trong nước đến trường.

Trước đó vào ngày khai giảng năm học mới (5/9), khu vực cầu Văng Ống cũng bị ngập sâu. Xã Yên Hòa đã huy động máy múc chắn dòng và dùng xe tải để chở học sinh qua đoạn ngập nước an toàn.

Trong thời gian chờ đợi cầu xây dựng hoàn thiện, chính quyền xã Yên Hòa sẽ tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện chở các em học sinh vượt qua đoạn ngập nước đến trường.

Ngọc Tú
#công an #học sinh #nước #ngập nước #giao thông chia cắt #chở học sinh đến trường #Nghệ An #xe chuyên dụng

