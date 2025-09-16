Chỉ đạo mới của Thủ tướng về miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên toàn quốc

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Không để sắp xếp bộ máy dẫn đến thiếu giáo viên

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Triển khai miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa, đảm bảo mọi học sinh trong diện thụ hưởng được tiếp cận kịp thời. (Ảnh: Tiền Phong)

Thủ tướng lưu ý, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn.

Bố trí trụ sở dôi dư làm trường học

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm công chức, làm căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố bố trí quỹ đất, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp trường, lớp học; kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp; rà soát, bố trí trụ sở các cơ quan hành chính dôi dư do sắp xếp để bổ sung cơ sở vật chất, trường lớp cho ngành giáo dục...