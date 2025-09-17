Học sinh trường tư được Nhà nước hỗ trợ học phí, tối đa 650.000 đồng/tháng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

TPO - Năm học 2025-2026, học sinh trường tư sẽ được hỗ trợ học phí theo Nghị định 238 của Chính phủ, cao nhất là 650.000 đồng ở bậc THCS và THPT.

Ngoài chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định 238).

Một trong những điểm mới của Nghị định này là: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này.

Nghị định 238 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định khung học phí từ năm học 2025-2026.

Theo đó, mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Theo ước tính của Chính phủ, mỗi năm có khoảng 23 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí vào khoảng 30.600 tỷ đồng. Riêng năm học 2025 - 2026, ngân sách dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở là 22.500 tỷ đồng.

