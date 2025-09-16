Dạy học 2 buổi/ngày: Phụ huynh ‘khổ vì đón con’, trường loay hoay tìm giải pháp

TPO - Bước vào năm học mới, chủ trương dạy học 2 buổi/ngày đang tạo ra nhiều tranh luận. Trong khi Bộ GD&ĐT khẳng định đây là giải pháp nhằm giảm áp lực học tập, tăng cường kỹ năng sống và hạn chế dạy thêm, thì nhiều phụ huynh lại than phiền vì khung giờ tan trường không trùng với giờ làm việc, kéo theo áp lực đưa đón con và gánh nặng chi phí khi tham gia các câu lạc bộ hoặc dịch vụ trông giữ sau giờ học.

Những ngày đầu năm học mới, phụ huynh tranh cãi vì chủ trương dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện ở các nhà trường gây xáo trộn trong việc đưa đón.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn, các trường dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học ở cả cấp tiểu học, THCS. Trong đó, tiểu học mỗi tiết 35 phút, THCS mỗi tiết 45 phút. Trong đó buổi 1 học sinh học chương trình chính khóa, buổi 2 tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, học kỹ năng sống, STEM… nhằm hướng tới giáo dục toàn diện, hạn chế dạy thêm học thêm.

Dạy học 2 buổi/ngày, nhiều học sinh ăn bán trú ở trường.

Theo các nhà trường, để phù hợp với thời lượng đó, mỗi ngày sẽ xây dựng thời khóa biểu từ 6-7 tiết học, trong đó buổi sáng 4 tiết, trưa học sinh ăn cơm, nghỉ ngơi và chiều học 2-3 tiết tùy ngày.

Như vậy, theo đúng chương trình, có nhiều buổi trong tuần, học sinh sẽ tan trường vào lúc hơn 15 giờ chiều. Điều này, gây khó khăn cho phụ huynh trong đưa đón con vì cơ quan, công sở không tan làm cùng khung giờ.

Thực hiện chủ trương tăng cường các hoạt động dạy kỹ năng sống, giáo dục STEM, ngoại ngữ, thể dục thể thao..., các trường học đã xây dựng câu lạc bộ để học sinh tham gia theo nhu cầu hoặc tổ chức lớp trông giữ đến cuối giờ chiều đảm bảo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón. Tuy nhiên, đây là hoạt động có thu phí và chỉ được triển khai khi phụ huynh tình nguyện đăng ký tham gia.

Trên các diễn đàn, những ngày qua, phụ huynh tranh cãi nảy lửa về việc trường cho tan học sớm. Có người cho rằng, dạy học 2 buổi/ngày nhưng tan trường quá sớm khiến họ không thể xoay sở thời gian đưa đón; "trường đẩy phụ huynh vào thế khó"... Nhồi nhét các chương trình liên kết học tiếng anh, Toán - Tiếng anh và câu lạc bộ là cách nhà trường buộc phụ huynh phải “móc túi” chi thêm một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng.

Đối với gia đình có điều kiện kinh tế, thêm một khoản chi phí không thành vấn đề nhưng gia đình khó khăn, thêm một khoản phí đều trở thành gánh nặng.

Trường cũng "rơi" vào thế khó

Tuy nhiên cũng có nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ, Bộ GD&ĐT quy định mỗi ngày học không quá 7 tiết nhằm giảm áp lực học tập, thời gian còn lại để học sinh vui chơi, học nhảy, học múa, học đàn, bóng đá, bóng rổ…

Nếu không tham gia câu lạc bộ, học sinh có thể chơi tự do ở sân trường, ở lớp trông muộn, giáo viên cho hoàn thành bài tập trước khi về nhà. Thậm chí, các con chỉ vui chơi trong không gian trường học cũng đảm bảo an toàn, bố mẹ yên tâm làm việc thay vì con về sớm và vùi đầu vào tivi, điện thoại.

Theo khảo sát, các trường hiện nay đang triển khai theo cách bố trí giáo viên trông học sinh thêm giờ ở lớp chờ phụ huynh đón với mức phí 100.000 đồng/tháng hoặc 12.000 đồng/ 1 giờ. Cũng có trường không nhận được sự ủng hộ của phụ huynh nên phải tự tính toán, co kéo để chi tiền công ngoài giờ cho giáo viên.

Theo lời hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội, với thời lượng như vậy, cho học sinh tan trường sớm, phụ huynh có ý kiến nhưng tổ chức CLB thu phí, không nhiều em tham gia. Một giải pháp khác là nhà trường bố trí giáo viên trông giữ học sinh thêm 1 tiết/ ngày, thầy cô cũng không mặn mà vì tiền công thấp. Chưa kể, nhiều thầy cô vướng bận việc gia đình, con nhỏ xin không tham gia nên nhà trường "rơi" vào thế khó.

Có phụ huynh cho rằng, bố mẹ đi làm khó có thể bố trí đón con trước 16 giờ do đó, phương án học kỹ năng sống hay cô giáo trông ở lớp khá hợp lý. Các trường công lập tổ chức CLB kỹ năng sống có mức giá thấp hơn ở ngoài các trung tâm, con được chọn môn học yêu thích.

“Giáo viên có định mức đứng lớp với số tiết/ tuần tương ứng với từng bậc học. Ví dụ, tiểu học mỗi giáo viên đảm bảo được bố trí 23 tiết/ tuần; THCS 19 tiết/tuần và THPT là 17 tiết/tuần. Khi họ thực hiện đủ định mức, việc trông giữ học sinh ngoài giờ phải được trả công là đúng”, chị Trần Việt Hà, có 2 con học tiểu học ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) nói.

Tuy nhiên, theo hiệu trưởng các trường, tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện của các gia đình khác nhau nên không triển khai nội dung này 100%. Nhiều gia đình có ông bà hoặc người thân gần trường có thể đưa đón nên chỉ có rất ít học sinh đăng ký đón muộn. Do đó, phải tổ chức dồn nhiều lớp vào thành một lớp trả muộn và bố trí giáo viên trông nom các em cho đến khi phụ huynh đón con.