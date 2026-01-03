Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ vị trí của Tổng thống Venezuela Maduro

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đang ở trên tàu USS Iwo Jima, hướng đến New York.

5720c493-72ce-4be6-bf57-2fb5672f966b.jpg
Tổng thống Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh Tổng thống Maduro trên tàu Iwo Jima của Hải quân Mỹ.

“Đúng vậy, tàu Iwo Jima, họ đang ở trên một con tàu. Họ sẽ đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi, và họ đã có một chuyến bay trực thăng rất thoải mái. Tôi chắc chắn họ rất thích”, ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News sáng 3/1.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela từ căn phòng ở Mar-a-Lago, cùng với các tướng quân đội.

“Tôi được những người trong quân đội nói rằng không có quốc gia nào khác trên trái đất có thể thực hiện một hành động như vậy. Nếu các bạn thấy những gì đã xảy ra, ý tôi là, tôi đã xem nó theo đúng nghĩa đen, giống như tôi đang xem một chương trình truyền hình vậy”, ông Trump nói với Fox News.

Đang đón Giáng sinh và năm mới ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, Tổng thống Trump cho biết ông đã chứng kiến ​​quân đội Mỹ phá vỡ những cánh cửa thép.

“Vâng, chúng tôi đã theo dõi từ trong phòng. Chúng tôi có một phòng riêng và chúng tôi đã theo dõi, theo dõi mọi khía cạnh của nó. Xung quanh tôi là rất nhiều người, bao gồm các tướng lĩnh, và họ biết mọi chuyện đang xảy ra. Nó rất phức tạp, cực kỳ phức tạp”, ông Trump nói.

“Thực sự họ đã đột nhập… vào những nơi mà thực sự không được phép vào, phá vỡ những cánh cửa thép ở đó. Họ (phía Venezuela) bị khống chế chỉ trong vài giây. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết có rất nhiều máy bay, bao gồm trực thăng và máy bay chiến đấu chờ sẵn và sẵn sàng vào cuộc.

Về những bước đi tiếp theo ở Venezuela sau khi Tổng thống Maduro bị bắt, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc vấn đề quản trị của quốc gia này.

“Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác điều hành và tiếp quản những gì ông ta để lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ tham gia rất nhiều vào việc này. Và chúng tôi muốn mang lại tự do cho người dân”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng người dân Venezuela “rất vui mừng” với việc ông Maduro bị bắt, “vì họ yêu mến Mỹ”.

Tổng thống Trump cũng cho biết Tổng thống Maduro đã cố gắng đàm phán.

“Ông ấy đã cố gắng đàm phán vào phút cuối. Nhưng tôi nói, ‘Không, chúng tôi không thể làm vậy.’ Những gì ông ấy đã làm với ma túy là rất tệ”, ông Trump nói.

CNN dẫn thông tin từ những người nắm được tình hình cho biết, chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ ông Maduro từ giữa tháng 12.

Kế hoạch thực hiện chiến dịch đã bị gián đoạn bởi một số yếu tố, bao gồm vấn đề thời tiết.

Hai quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch của Mỹ là lật đổ Tổng thống Maduro và tiến hành các bước để thiết lập một chính phủ chuyển tiếp trước khi tổ chức bầu cử.

Bình Giang
CNN
#Donald Trump #Tổng thống Trump #Mỹ tấn công Venezuela #Tổng thống Venezuela #Nicolas Maduro

