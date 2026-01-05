Quyền Tổng thống Venezuela đến Nga?

TPO - Theo Reuters, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ xuất hiện trong một bản tin bằng âm thanh trên truyền hình, kêu gọi Mỹ chứng minh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân còn sống. Trong khi đó, bà không xuất hiện trực tiếp kể từ sau cuộc tấn công.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các hãng tin Tây Ban Nha 20 minutos, The Objective và Vozpopuli đưa tin, sau cuộc tấn công của Mỹ vào Caracas, bà Delcy Rodriguez đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình nhà nước Venezuela từ Mátxcơva.

Reuters đưa ra thông tin tương tự, dẫn bốn nguồn tin thân cận với bà Rodriguez. Em trai của bà - Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez - vẫn đang ở Caracas.

Tuy nhiên, tin đồn bà Rodriguez đến Nga đã bị Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ. Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina cũng đưa tin bà Rodriguez vẫn đang ở Venezuela.

Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ, bà Rodriguez đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Trong đó, ông Lavrov bày tỏ sự ủng hộ của Nga với nhân dân Venezuela, nói thêm rằng Mátxcơva sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Venezuela.

Cả ông Lavrov và bà Rodriguez “đều ủng hộ việc ngăn chặn leo thang hơn nữa và tìm ra giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm. Hai bên cũng bày tỏ cam kết thúc đẩy thỏa thuận đối tác chiến lược Nga - Venezuela.

Ngày 4/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cho bà Rodriguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời, thay thế ông Maduro.