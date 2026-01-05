Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Colombia thẳng thừng đáp trả lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Colombia Gustavo Petro ca ngợi thành tích của chính phủ trong việc phòng chống buôn bán ma túy, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hành động quân sự nhằm vào nước này.

c-2025-10-23t173631z-859815302-r.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một hôm 4/1, Tổng thống Trump cảnh báo một số quốc gia và ám chỉ hành động quân sự ở Colombia, cho rằng nước này “được điều hành bởi những người thích sản xuất ma túy và bán cho Mỹ”.

Sáng 5/1, Tổng thống Colombia Petro liệt kê một số thành công của chính quyền ông trong việc thực thi đạo luật phòng chống ma túy bằng một bài đăng dài gần 700 từ trên mạng xã hội X.

Trong đó, nổi bật là “vụ thu giữ lô cocaine lớn nhất trong lịch sử và việc kiểm soát El Plateado - ‘Phố Wall Cocaine’ mà các chính phủ trước đây đã cho phép phát triển mạnh”.

Tổng thống Petro cho biết, ông đã ra lệnh ném bom có ​​mục tiêu vào các nhóm vũ trang liên quan đến ma túy trong khi tuân thủ luật nhân đạo, và cảnh báo những người khác không nên tấn công các nhóm như vậy mà không có đủ thông tin tình báo.

Ông nhấn mạnh: “Tôi được bầu đúng luật. Tôi không phải là trùm ma túy. Tài sản duy nhất của tôi là căn nhà gia đình mà tôi vẫn đang trả góp bằng tiền lương. Sao kê ngân hàng của tôi đã được công bố. Không ai có thể nói rằng tôi đã tiêu nhiều hơn tiền lương của mình. Tôi không tham lam”.

“Hãy ngừng vu khống tôi, Tổng thống Trump”, ông Petro viết. “Đó không phải là cách đe dọa một tổng thống Mỹ Latinh đã nổi lên từ cuộc đấu tranh vũ trang và sau đó là từ cuộc đấu tranh vì hòa bình của người dân Colombia”.

Ông Petro đã chỉ trích gay gắt hành động quân sự của chính quyền Tổng thống Trump trong khu vực và cáo buộc Washington bắt giữ ông Maduro “không có cơ sở pháp lý”.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội X vào ngày 4/1, ông Petro nói thêm “bạn bè không ném bom nhau”.

Bộ Ngoại giao Colombia gọi những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là “sự can thiệp không thể chấp nhận được” và yêu cầu “sự tôn trọng”.

Colombia và Mỹ là những đồng minh quân sự và kinh tế quan trọng trong khu vực, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, hai nhà lãnh đạo đã thường xuyên xung đột về các vấn đề như thuế quan và chính sách nhập cư.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Colombia Gustavo Petro #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Colombia #Mỹ #chống ma túy #Venezuela

