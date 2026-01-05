Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ sắp hầu tòa

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ dự kiến sẽ xuất hiện vào trưa 5/1 (giờ Mỹ) tại Tòa án Quận phía Nam New York. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán Alvin Hellerstein.

ap26005082728703.jpg
Hàng rào an ninh được lắp đặt bên ngoài tòa án ở New York. (Ảnh: AP)

Theo USA Today, ông Maduro sẽ bị truy tố theo bản cáo trạng gồm bốn tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Ông phải đối mặt với án tù từ hàng chục năm đến chung thân cho mỗi tội danh nếu bị kết tội.

Tổng thống Venezuela bị buộc tội cùng vợ, con trai và các thành viên cấp cao trong chính quyền. Bản cáo trạng cũng yêu cầu “tịch thu bất kỳ tài sản nào có được từ quá trình phạm tội”.

Trước đó, ông Maduro và vợ đã bị bắt đêm 3/1 trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, và bị đưa đến Mỹ.

Hiện chưa rõ vợ chồng ông Maduro đã có luật sư chưa, hoặc liệu họ có đưa ra lời bào chữa hay không.

Reuters dẫn lời chuyên gia pháp lý cho biết, các công tố viên sẽ cần phải chứng minh sự tham gia trực tiếp của ông Maduro vào hoạt động buôn bán ma túy mới có thể kết tội ông. Điều này có thể sẽ gặp khó khăn nếu ông Maduro không phải là người trực tiếp ra quyết định.

Các chuyên gia luật quốc tế cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc đột kích mà Mỹ tiến hành nhằm vào ông Maduro.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 5/1 để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ, mà Tổng thư ký Antonio Guterres mô tả là “một tiền lệ nguy hiểm”.

Minh Hạnh
Reuters
