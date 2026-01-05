Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Bà Delcy Rodriguez - 'Nữ tướng' quyền lực đứng sau Tổng thống Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Trong hơn một thập kỷ hoạt động chính trị, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã gây dựng được tầm ảnh hưởng đáng kể, mang lại cho bà biệt danh “nữ tướng" và sự tin tưởng của Tổng thống Nicolas Maduro.

wep2wt7gr5mtdnkao6hgvydn3a.jpg
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Reuters)

Bà Rodriguez (56 tuổi) giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2018, đồng thời đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính rồi sau đó là Bộ trưởng Dầu mỏ. Bà cũng từng là Bộ trưởng Truyền thông và Bộ trưởng Ngoại giao.

Bà Rodriguez và em trai Jorge Rodriguez - Chủ tịch Quốc hội Venezuela, thường cùng nhau chơi bóng bàn và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội. Hai chị em bà Rodriguez là con của chiến sĩ du kích cánh tả Jorge Antonio Rodriguez, người từng được ông Maduro ca ngợi như một anh hùng.

Trước khi tham gia chính trường, bà Rodriguez là một luật sư chuyên về luật lao động, đã dành 9 năm ở Pháp và Anh để theo học chương trình sau đại học.

5to2aax6qbmubppmhqbxtoew4i.jpg
ov3xzekpwboljifllknsuxbdri.jpg
p5bs35yrhji65ochhqbpl2dig4.jpg
Bà Rodriguez xuất hiện bên cạnh vợ chồng Tổng thống Maduro trong nhiều sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Trên cương vị phó tổng thống, sau nhiều năm Venezuela đối mặt với lạm phát do lệnh trừng phạt của Mỹ, bà Rodriguez đã thực hiện các chính sách cứng rắn bao gồm cắt giảm chi tiêu công, hạn chế tín dụng và giữ tỷ giá đô la - bolivar cố định, giúp giảm lạm phát.

Bà đã duy trì sản lượng dầu ở mức trung bình khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm ngoái. Và vai trò phó tổng thống đã giúp bà xây dựng quan hệ mật thiết với các công ty dầu khí nước ngoài như Chevron.

Đôi khi được các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp mô tả là một "người nghiện công việc", bà Rodriguez tham dự nhiều sự kiện của các doanh nghiệp tư nhân, điều mà các quan chức nhà nước khác đã bỏ qua trong nhiều năm.

Bà cũng thường xuyên công du Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ...

Bà Delcy Rodriguez dự kiến ​​sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela trong hôm nay, sau khi Tòa án tối cao nước này chỉ định bà làm tổng thống lâm thời vào cuối tuần.

Ngày 3/1, bà đã tuyên bố trung thành với ông Nicolas Maduro và lên án việc bắt giữ ông là một “hành động thô bạo”. Nhưng đến ngày 4/1, bà kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể can thiệp một lần nữa nếu bà Rodriguez không hợp tác.

Minh Hạnh
Reuters
