Pháp ủng hộ Đan Mạch sau phát biểu của Tổng thống Trump về Greenland

TPO - Hôm nay (5/1), Pháp tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại ý muốn tiếp quản Greenland.

Cờ Đan Mạch ở Greenland. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về quan điểm của Pháp đối với phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pascal Confavreux nói với kênh truyền hình TF1: “Chúng tôi đoàn kết với Đan Mạch… Greenland thuộc về người dân Greenland và người dân Đan Mạch. Việc họ muốn làm gì là do họ quyết định. Biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 4/1, ông Trump nói: “Chúng tôi thực sự cần Greenland. Chúng tôi cần hòn đảo này cho mục đích phòng thủ”.

Phát biểu được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân.

Cũng trong ngày 4/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland kêu gọi ông Trump dừng đe dọa tiếp quản Greenland.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One sau tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm, rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ.

“Chúng tôi cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể tự làm được điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên.

Vài giờ sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, podcaster cánh hữu Katie Miller – vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đăng lên mạng xã hội X bản đồ Greenland phủ quốc kỳ Mỹ kèm dòng chú thích: “SỚM THÔI”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi bài đăng đó là “thiếu tôn trọng”. “Quan hệ giữa các quốc gia và các dân tộc được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế, chứ không phải những cử chỉ mang tính biểu tượng phớt lờ địa vị và các quyền của chúng tôi”, ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Không có lý do gì để hoảng loạn hay lo lắng. Đất nước chúng tôi không phải để bán, và tương lai của chúng tôi không được quyết định bởi các bài đăng trên mạng xã hội”.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Møller Sørensen chia sẻ bài đăng của Miller kèm theo “lời nhắc nhở thân thiện” về mối quan hệ hợp tác quốc phòng lâu đời giữa hai nước.

“Chúng ta là những đồng minh thân cận và nên tiếp tục hợp tác như vậy. An ninh của Mỹ cũng là an ninh của Greenland và Đan Mạch. Vương quốc Đan Mạch và Mỹ cùng hợp tác để bảo đảm an ninh tại Bắc Cực”, ông viết.

Ông cho biết Đan Mạch đã tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 lên 13,7 tỷ USD, bao gồm chi tiêu cho Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

“Chúng tôi mong đợi sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch”, ông nhấn mạnh.

Từ khi nhậm chức, ông Trump khiến các đồng minh châu Âu lo ngại với những tuyên bố về ý định đối với Greenland, hòn đảo có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng và là nguồn tài nguyên khoáng sản tiềm năng trong tương lai. Mỹ có căn cứ quân sự ở Greenland, nơi Phó Tổng thống JD Vance tới thăm vào tháng 3/2025.

Tháng trước, Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch xếp Mỹ vào diện rủi ro an ninh, một sự thay đổi kịch tính trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo cuộc khảo sát vào đầu năm 2025, phần lớn trong số 57.000 cư dân Greenland muốn độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không mong muốn trở thành một phần của Mỹ.