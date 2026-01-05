Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích 'hành động bá quyền gây xói mòn trật tự quốc tế'

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh “các hành động đơn phương và mang tính bắt nạt đang tác động nghiêm trọng tới trật tự quốc tế”. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng tuyên bố Bắc Kinh không chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào hành xử như “quan tòa của thế giới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheál Martin. (Ảnh: AP)

Ngày 5/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng thế giới “đang trải qua một giai đoạn biến động và thay đổi”, đồng thời nhấn mạnh “các hành động bá quyền đơn phương làm xói mòn nghiêm trọng trật tự quốc tế”, CCTV đưa tin.

Phát biểu được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela, ông Tập nói rằng “tất cả các quốc gia cần tôn trọng con đường phát triển do nhân dân các nước khác tự lựa chọn”.

Ông cũng nhấn mạnh các nước phải “tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như mục đích và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt các cường quốc cần đi đầu”.

Những phát biểu này được ông Tập đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar trong cuộc gặp tại Bắc Kinh: “Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai trò cảnh sát của thế giới, và cũng không chấp nhận việc bất kỳ nước nào tự nhận mình là quan tòa của thế giới”.

Ông đề cập “những diễn biến bất ngờ tại Venezuela”, nhưng không nêu đích danh Mỹ.

“Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Đây là phát biểu đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi những hình ảnh Tổng thống Maduro, 63 tuổi, bị bịt mắt và còng tay gây chấn động dư luận.

Ông Maduro đang bị giam tại một trung tâm ở New York, chờ ra hầu tòa vào ngày 5/1 với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, rằng Mỹ sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela có thể gây ra thử thách nghiêm trọng đối với “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh” mà Bắc Kinh và Caracas thiết lập năm 2023, vào dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ “ngay lập tức” trả tự do cho Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân. Tuyên bố cũng "lên án mạnh mẽ việc Mỹ ngang nhiên sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền.”

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đóng vai trò như phao cứu sinh kinh tế cho Venezuela kể từ khi Mỹ và các đồng minh tăng cường trừng phạt quốc gia Mỹ Latin này năm 2017. Theo số liệu cập nhật nhất, Trung Quốc nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 1,6 tỷ USD từ Venezuela trong năm 2024.

Theo số liệu hải quan, gần một nửa lượng hàng Trung Quốc nhập khẩu từ Venezuela là dầu thô. Các tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung Quốc đã đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD vào Venezuela tính đến năm 2018, theo số liệu thống kê của Viện Doanh nghiệp Mỹ - tổ chức theo dõi các khoản đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài.