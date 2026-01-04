Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Những tháng ngày thăng trầm của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro qua ảnh

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sinh ngày 23/11/1962 ở Caracas, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động và là con trai của một lãnh đạo công đoàn.

Ông Maduro đã làm việc nhiều năm với tư cách là lái xe điện ngầm và xe buýt, đồng thời tích cực tham gia các công đoàn lao động. Điều này đã giúp mở ra sự nghiệp chính trị của ông.

Ông tham gia phong trào của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, phục vụ trong Quốc hội, làm bộ trưởng ngoại giao, từng có một thời gian ngắn làm phó tổng thống trước khi được ông Chavez đề cử làm người kế nhiệm và đắc cử tổng thống vào năm 2013.

Chính phủ của ông Maduro phải chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ Mỹ và một số cường quốc. Năm 2020, Washington đã truy tố ông về tội tham nhũng và các tội danh khác. Tuy nhiên, ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này.

Ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 1/2025. Nhưng chỉ một năm sau, ông bất ngờ bị bắt trong cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào Venezuela. Washington cho biết, ông Maduro sẽ được đưa đến Mỹ để xét xử.

image-23.jpg
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (giữa) đứng cùng Chủ tịch Quốc hội Nicolas Maduro (trái) trước khi đọc bài phát biểu thường niên trước Quốc hội tại Caracas (Venezuela) ngày 14/1/2005. (Ảnh: AP)
image-24.jpg
Tổng thống Chavez nói chuyện với Ngoại trưởng Nicolas Maduro tại Uruguay ngày 18/12/2007. (Ảnh: AP)
image-25.jpg
Ngoại trưởng Nicolas Maduro tham dự buổi lễ tuyên bố ông Hugo Chavez đắc cử tổng thống ngày 10/10/2012. Sau đó, ông Chavez tuyên bố sẽ bổ nhiệm ông Maduro làm phó tổng thống. (Ảnh: AP)
image-26.jpg
Tổng thống Bolivia Evo Morales (phía trước bên trái), Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng chưởng lý Cilia Flores cùng tham gia đoàn rước linh cữu cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez từ bệnh viện nơi ông qua đời đến học viện quân sự tại Caracas (Venezuela) tháng 3/2013. (Ảnh: AP)
image-27.jpg
Ông Maduro ôm Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela vào ngày 8/3/2013. (Ảnh: AP)
image-31.jpg
Ông Maduro vẫy quốc kỳ trước những người ủng hộ sau khi đăng ký ứng cử tổng thống để chính thức thay thế cố Tổng thống Hugo Chavez ngày 11/3/2013. (Ảnh: AP)
image-28.jpg
Ông Maduro cầm một chiếc mũ rơm có hình chim đậu trên chóp trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử tổng thống ở Catia La Mar (Venezuela) ngày 9/4/2013. (Ảnh: AP)
image-29.jpg
Ông Maduro chào đón những người ủng hộ khi ông đến Đại lộ Bolivar để tham dự cuộc mít tinh vận động tranh cử cuối cùng ngày 11/4/2013. Ông Maduro sau đó đã đánh bại ứng cử viên đối lập Henrique Capriles trong cuộc bầu cử ngày 14/4/2013. (Ảnh: AP)
image-30.jpg
Ông Maduro chuẩn bị ném bóng trong lễ khai mạc giải bóng chày Caribbean Series tại Porlamar (Venezuela) ngày 1/2/2014. (Ảnh: AP)
image-32.jpg
Ông Maduro trở về Dinh thự Miraflores bằng xe buýt từ sân bay sau chuyến đi gây quỹ kéo dài hai tuần vào tháng 1/2015. (Ảnh: AP)
image-33.jpg
Ông Maduro ôm quốc kỳ trong một cuộc mít tinh ở Caracas (Venezuela) ngày 27/7/2017. (Ảnh: AP)
image-34.jpg
Ông Maduro cầm một quyển sách nhỏ in nội dung hiến pháp khi phát biểu trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 22/8/2017. (Ảnh: AP)
image-35.jpg
Tổng thống Maduro đứng cùng vợ - Đệ nhất phu nhân Cilia Flores - giữa cơn mưa hoa giấy trong cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 17/5/2018. (Ảnh: AP)
image-36.jpg
Ông Maduro giơ cao giấy chứng nhận của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tuyên bố ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 5/2018. (Ảnh: AP)
image-37.jpg
Một bức tranh tường vận động tranh cử cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 7/2024, khi ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. (Ảnh: AP)
image-38.jpg
Tổng thống Nicolas Maduro cùng với Đệ nhất phu nhân Cilia Flores trong cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Caracas ngày 25/7/2024. (Ảnh: AP)
image-39.jpg
Tổng thống Maduro trong một cuộc họp báo tại dinh thự Miraflores ở Caracas ngày 31/7/2024, ba ngày sau khi tái đắc cử. (Ảnh: AP)
image-40.jpg
Ông Maduro nói chuyện với các sĩ quan cấp cao khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba vào ngày 10/1/2025. (Ảnh: AP)
image-41.jpg
Tổng thống Maduro vung thanh kiếm được cho là thuộc về anh hùng độc lập Simon Bolivar trong một sự kiện tại học viện quân sự ở Caracas ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)
image-22.jpg
Những người ủng hộ ông Maduro xuống đường ngày 3/1 sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ. (Ảnh: AP)
l4ggrzy6pra2ddokb4dub2hekm.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi bị bắt. (Ảnh: Reuters)
Minh Hạnh
AP
#Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro #sự nghiệp chính trị #Mỹ tấn công Venezuela

