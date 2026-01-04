Máy bay chở Tổng thống Venezuela Maduro hạ cánh xuống New York

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời khỏi máy bay khi đến New York. (Ảnh: AP)

Theo video từ các hãng thông tấn, ông Maduro thận trọng bước xuống cầu thang, sau đó được dẫn qua đường băng giữa ít nhất ba chục người của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA).

Vài giờ sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân, nhiều lãnh đạo của phong trào xã hội chủ nghĩa Chavismo ở Venezuela vẫn chưa chấp nhận điều này.

Phó Tổng thống Delcy Rodríguez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello tiếp tục khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống.

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela “cho đến khi có thể có sự chuyển giao quyền lực”, mà không nói rõ bằng cách nào hoặc trong bao lâu. Ông Trump cũng hạ thấp vai trò của lãnh đạo đối lập María Corina Machado, người đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025.

Theo Hiến pháp Venezuela, Phó Tổng thống Rodríguez sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước. Ông Trump không loại trừ khả năng hợp tác với bà, mặc dù ông không nói rõ vai trò cụ thể là gì.

Ông Trump cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với bà Rodríguez.

Phó Tổng thống Rodríguez yêu cầu Mỹ “thả ngay lập tức” ông Maduro và phu nhân Cilia Flores.

“Chúng tôi yêu cầu thả Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores ngay lập tức”, bà Rodríguez phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Quốc phòng được đài truyền hình nhà nước phát sóng. Bà gọi ông Maduro là “tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez

Phó Tổng thống Rodríguez gọi việc bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là vụ “bắt cóc” vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ “tấn công dã man” vào toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

Phó Tổng thống nói thêm rằng Chính phủ Venezuela sẽ ban hành sắc lệnh tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế”, và sẽ trình lên Tòa án Tối cao nước này để phê chuẩn. Bà kêu gọi người dân chuẩn bị “bảo vệ” đất nước, nhưng không nói cụ thể.

“Chúng tôi kêu gọi bảo vệ sự sống. Không một người đàn ông hay phụ nữ Venezuela nào nên đứng ngoài cuộc, bởi vì những kẻ cực đoan đã gây ra cuộc tấn công vũ trang chống lại đất nước chúng ta sẽ phải trả giá trước lịch sử và công lý”, bà Rodríguez nói và kêu gọi các chính phủ Mỹ Latin khác ủng hộ Venezuela.

Những phát biểu này trái ngược với những điều ông Trump nói trước đó tại cuộc họp báo ở Florida, rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với Phó Tổng thống Venezuela và bà bày tỏ sẵn lòng hợp tác trong giai đoạn mới của đất nước.

Một số nhà phân tích lo ngại hành động Mỹ lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro có thể dẫn đến "chiến tranh du kích" giống như những năm 1960, khiến việc quản lý nhà nước trở nên khó khăn và làm suy yếu nền kinh tế Venezuela hơn nữa.

Vài giờ sau khi Tổng thống Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ, người dân Caracas đã đổ xô đến các cửa hàng để mua lương thực và nhu yếu phẩm tích trữ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 5/1, để thảo luận về các hoạt động của Mỹ tại Venezuela.

Cuộc họp được tổ chức theo kiến nghị của Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của đại sứ từ 15 quốc gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP. New York.