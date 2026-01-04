Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ ‘điều hành’ Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "điều hành" Venezuela ngay sau khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo trưa 3/1. (Ảnh: AP)

Trưa 3/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo sau vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas.

Tham gia cuộc họp báo còn có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Cố vấn Nhà trắng Stephen Miller.

Ông Trump nói rằng chiến dịch do lực lượng Mỹ thực hiện ở Venezuela là “cuộc tấn công chưa từng thấy kể từ Thế chiến II” và không một quốc gia nào khác “có thể làm được những gì mà Mỹ vừa làm”.

“Đây là một trong những màn thể hiện sức mạnh và năng lực quân sự Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ hoàn toàn có thể loại bỏ nhà lãnh đạo Venezuela trong chiến dịch đêm qua nếu cần thiết.

“Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ông ta đang cố gắng tìm nơi an toàn. Nơi an toàn đó được xây bằng thép, và ông ta không thể đến được cửa vì quân của chúng ta hành động quá nhanh”, ông Trump nói tại cuộc họp báo.

Trump nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ “đã nhanh chóng vượt qua lực lượng đối phương”, khi ở đó “có rất nhiều lực lượng đối phương”.

Ông cho biết các bóng đèn ở Caracas đã bị tắt khi ông Maduro bị bắt giữ trong đêm, đồng thời ca ngợi những người tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

“Không một quốc gia nào trên thế giới có thể đạt được những gì nước Mỹ đã đạt được ngày hôm qua. Hay nói thẳng ra, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa khi những người lính của chúng ta, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật, đã bắt giữ thành công ông Maduro trong đêm tối. Trời tối, đèn ở Caracas hầu như bị tắt nhờ vào chuyên môn nhất định mà chúng ta có”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ "điều hành" Venezuela ngay sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

"Chúng ta sẽ điều hành đất nước (Venezuela) cho đến khi nào có thể thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và khôn ngoan. Chúng tôi không muốn để người khác lên nắm quyền, và rồi chúng ta lại rơi vào tình trạng tương tự như những năm dài vừa qua. Vì vậy, chúng ta sẽ điều hành đất nước”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chuyển giao quyền lực này ở Venezuela.

Trên khắp thủ đô Caracas, không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã nắm quyền kiểm soát chính phủ hay lực lượng quân đội Venezuela. Cung điện Miraflores và các căn cứ quân sự vẫn được lực lượng vũ trang Venezuela canh giữ.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông dự định cho phép các công ty dầu mỏ của Mỹ tiếp quản cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, khẳng định rằng các tập đoàn Mỹ sẽ “chi hàng tỷ đô la” cho dự án.

Ông nói: “Chúng ta sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ - lớn nhất trên thế giới, vào đó, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, cơ sở hạ tầng dầu mỏ, và bắt đầu kiếm tiền cho đất nước này”.

Sẵn sàng tấn công lần hai

Tổng thống Mỹ nhắc đến Học thuyết Monroe do Tổng thống James Monroe đề ra từ năm 1823. Học thuyết này thường được dùng để biện minh cho các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Mỹ Latin. Ông Trump đã thêm tên mình vào đó, gọi nó là “Học thuyết Donroe”.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đã “vượt qua” các nguyên tắc được nêu trong Học thuyết Monroe, mà ông nói đôi khi còn được gọi là “Văn kiện Donroe”.

“Trong nhiều thập kỷ, các chính quyền khác đã bỏ qua hoặc thậm chí góp phần vào những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng ở Tây bán cầu. Dưới chính quyền Trump, chúng ta đang khẳng định lại sức mạnh của Mỹ một cách rất mạnh mẽ trong khu vực của mình”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đưa ra lý do biện minh cho sự can thiệp của Mỹ, cáo buộc Venezuela “chứa chấp các đối thủ nước ngoài trong khu vực của chúng ta và sở hữu các loại vũ khí tấn công nguy hiểm có thể đe dọa lợi ích và tính mạng của người Mỹ”. Ông nói thêm rằng Venezuela đã sử dụng những vũ khí đó đêm qua.

“Tất cả những hành động này đều vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của chính sách đối ngoại Mỹ, có từ hơn 2 thế kỷ trước. Nhưng giờ thì không còn nữa”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công thứ hai vào Venezuela nếu cần thiết, mặc dù ông cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa sau khi lực lượng Mỹ đã bắt được Tổng thống Maduro và phu nhân trong cuộc đột kích lúc đêm khuya.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai nếu cần thiết. Thực tế chúng tôi nghĩ rằng cần đợt tấn công thứ hai, nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa”, ông nói.