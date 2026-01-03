Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tình hình công dân Việt Nam sau khi Mỹ mở chiến dịch tấn công Venezuela

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ vừa cho biết tình hình công dân Việt Nam sau khi Mỹ mở chiến dịch tấn công quốc gia Mỹ Latin.

Theo TTXVN, Đại sứ Vũ Trung Mỹ xác nhận đến thời điểm này, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

ap26003237866896.jpg
ap26003269579514.jpg
ap26003312013014.jpg
Một số hình ảnh về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. (Ảnh: AP)

Sáng sớm nay (3/1), Mỹ triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thông tin này trên mạng xã hội vài giờ sau cuộc tấn công. Hành động của Mỹ diễn ra sau nhiều tháng Washington gia tăng áp lực lên Caracas.

Nhiều tiếng nổ vang lên và máy bay càn quét khắp thủ đô của Venezuela. Chính phủ của Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự, gọi đây là một “cuộc tấn công đế quốc” và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.

Mỹ cáo buộc ông Maduro liên quan đến việc các băng đảng đưa ồ ạt ma túy vào Mỹ, nhưng ông Maduro phủ nhận.

Bình Giang
#Venezuela #Công dân Việt Nam #Bảo hộ công dân #Mỹ tấn công Venezuela

