Thế giới

Google News

Nhân chứng nói 'bầu trời rực đỏ, mặt đất rung chuyển' khi Mỹ tấn công Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khi các máy bay quân sự quần thảo thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3/1. Người dân sợ hãi đổ xô ra đường, trong khi những người khác sử dụng mạng xã hội để tường thuật về các vụ nổ.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại và thương vong sau các vụ tấn công. Theo AP, đợt tấn công này dường như kéo dài chưa đầy 30 phút, nhưng chưa rõ liệu có thêm hành động quân sự nào nữa hay không. Hai giờ sau, một số khu vực trong thành phố Caracas vẫn mất điện, nhưng xe cộ vẫn di chuyển tự do.

Khói bốc lên nghi ngút từ một căn cứ quân sự ở Caracas, trong khi một cơ sở quân sự khác ở thủ đô bị mất điện.

“Cả mặt đất rung chuyển. Thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay”, Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, nói với giọng run run. Cô đang đi bộ cùng hai người thân, trở về từ một bữa tiệc sinh nhật.

ap26003226353978.jpg
6174.jpg
6347.jpg
Người dân Venezuela hoảng sợ bỏ chạy và vội vàng sơ tán khi nước này hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: AP)

Một cư dân ở thành phố ven biển Higuerote của Venezuela nói với CNN, rằng anh bị đánh thức bởi những âm thanh giống pháo hoa, nhưng sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ trên khắp thị trấn. Bầu trời chuyển sang màu đỏ và hàng xóm chạy ra ngoài la hét.

Higuerote là một thành phố trên bờ biển Venezuela, cách Caracas khoảng 85 km về phía đông.

Các hãng tin Efecto CocuyoTal Cual Digital của Venezuela trước đó đã đưa tin về các vụ nổ ở bang La Guaira phía bắc thủ đô Caracas và tại Higuerote.

“Lúc đầu tôi nghĩ đó là thứ gì đó giống như pháo hoa,” nam thanh niên 23 tuổi nói, yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh.

“Rồi một tiếng nổ nữa vang lên và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lúc đó tôi mới nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng. Hàng xóm của tôi bắt đầu la hét và chạy tán loạn trên đường phố, nên tôi ra ngoài nhà và nhìn thấy một bức tường khói khổng lồ.

“Bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi thứ im lặng trong khoảng 20 phút và sau đó chúng tôi lại nghe thấy tiếng máy bay, rồi thêm hai tiếng nổ nữa”.

“Quả bom cuối cùng rơi cách đây 40 phút. Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa, hầu hết bạn bè và người quen của tôi đều sợ hãi và đăng video lên trạng thái WhatsApp. Mọi thứ thật hỗn loạn”.

4401.jpg
Các binh sĩ canh gác khu vực xung quanh dinh tổng thống Miraflores. (Ảnh: AP)

Hãng CNN đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp, trong hoàn cảnh phù hợp”, một tuyên bố từ chính phủ cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela tham gia bảo vệ đất nước: “Nhân dân Venezuela và lực lượng vũ trang, trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân - quân đội - cảnh sát, được triển khai để đảm bảo chủ quyền và hòa bình”.

Trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt.

“Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11h, tại Mar-a-Lago. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này!”, ông Trump viết.

Minh Hạnh
CNN, AP
#Mỹ tấn công Venezuela #nhân chứng Venezuela #người dân Venezuela #quân đội Mỹ #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

