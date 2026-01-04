Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình Venezuela

Bình Giang
TPO - Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela và kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay.

Tuyên bố nêu rõ: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

“Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới”, Người phát ngôn nói thêm.

Rạng sáng 3/1, Mỹ mở chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân để đưa về Mỹ. Washington cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela liên quan đến các băng đảng đưa ma tuý vào Mỹ, nhưng ông Maduro bác bỏ.

Trong cuộc họp báo trưa 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi nước này thực hiện chuyển giao quyền lực “an toàn, đúng đắn và khôn ngoan”.

Bình Giang
