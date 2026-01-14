Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân khu 4 điều động 78 sĩ quan chính quy về làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 14/1, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm 78 sĩ quan Quân đội chính quy giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường...

Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chặt chẽ đề án tổ chức, kiện toàn Ban CHQS cấp xã.

khiem-123-20260114113908.jpg
Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng 78 sĩ quan.

Quy trình lựa chọn cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, chú trọng phẩm chất chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ sĩ quan được bổ nhiệm. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm nâng cao sức mạnh quân sự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4, nhấn mạnh, Quảng Trị là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Việc đưa sĩ quan chính quy về cơ sở là chủ trương đúng đắn, góp phần xây dựng cấp xã trở thành “nền móng” vững chắc của thế trận quốc phòng toàn dân.

khiem456-20260114113953.jpg
Lễ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 78 sĩ quan chính quy về xã.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị các đơn vị quán triệt phương châm “bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, giúp dân”, chủ động phối hợp lực lượng chức năng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #Quân khu 4 #Bộ CHQS #sĩ quan chính quy #CHQS xã phường #điều động

Xem thêm

Cùng chuyên mục