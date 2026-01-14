Quân khu 4 điều động 78 sĩ quan chính quy về làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở Quảng Trị

TPO - Sáng 14/1, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm 78 sĩ quan Quân đội chính quy giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường...

Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chặt chẽ đề án tổ chức, kiện toàn Ban CHQS cấp xã.

Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng 78 sĩ quan.

Quy trình lựa chọn cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, chú trọng phẩm chất chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ sĩ quan được bổ nhiệm. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm nâng cao sức mạnh quân sự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4, nhấn mạnh, Quảng Trị là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Việc đưa sĩ quan chính quy về cơ sở là chủ trương đúng đắn, góp phần xây dựng cấp xã trở thành “nền móng” vững chắc của thế trận quốc phòng toàn dân.

Lễ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 78 sĩ quan chính quy về xã.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị các đơn vị quán triệt phương châm “bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, giúp dân”, chủ động phối hợp lực lượng chức năng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện.