Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine kiến nghị OSCE họp khẩn sau các cuộc tấn công của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã đề nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng nước này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết, Kiev đã chính thức yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn của OSCE để thảo luận về hàng loạt cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Các cuộc thảo luận bất thường của OSCE sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 15/1, và dự kiến ​​trở thành một yếu tố trong việc gây áp lực quốc tế lên Nga.

af93ec21-3efa-4b8c-a927-0e75befe934c.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, rằng thời điểm tổ chức cuộc họp mang ý nghĩa đặc biệt, trùng với phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thường trực OSCE trong năm 2026, đồng thời gắn với việc công bố các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch OSCE của ông Ignazio Cassis. Theo Ngoại trưởng Andrii Sybiha, điều này cho thấy mục tiêu đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của tổ chức.

Trước đó, vào ngày 12/1, Hội đồng NATO - Ukraine cũng đã tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lĩnh vực năng lượng Ukraine, trong đó có việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Nga đã phóng hơn 13.000 tên lửa và khoảng 142.000 máy bay không người lái các loại vào lãnh thổ Ukraine.

"Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn vào hậu phương của Ukraine, nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt để gia tăng áp lực lên Ukraine", ông nói.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026, Nga đã thực hiện sáu cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/1, đối phương đã tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng khác và các địa điểm dân sự bằng 25 tên lửa và 293 máy bay không người lái.

Trước tình hình này, phía Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường năng lực phòng không, bao gồm việc mua sắm thêm các hệ thống tên lửa phòng không và bổ sung đạn dược nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #OSCE #Nga #tấn công #hạ tầng #năng lượng #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục