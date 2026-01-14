Ukraine kiến nghị OSCE họp khẩn sau các cuộc tấn công của Nga

TPO - Ukraine đã đề nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng nước này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết, Kiev đã chính thức yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn của OSCE để thảo luận về hàng loạt cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Các cuộc thảo luận bất thường của OSCE sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 15/1, và dự kiến ​​trở thành một yếu tố trong việc gây áp lực quốc tế lên Nga.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, rằng thời điểm tổ chức cuộc họp mang ý nghĩa đặc biệt, trùng với phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thường trực OSCE trong năm 2026, đồng thời gắn với việc công bố các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch OSCE của ông Ignazio Cassis. Theo Ngoại trưởng Andrii Sybiha, điều này cho thấy mục tiêu đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của tổ chức.

Trước đó, vào ngày 12/1, Hội đồng NATO - Ukraine cũng đã tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lĩnh vực năng lượng Ukraine, trong đó có việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Nga đã phóng hơn 13.000 tên lửa và khoảng 142.000 máy bay không người lái các loại vào lãnh thổ Ukraine.

"Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn vào hậu phương của Ukraine, nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt để gia tăng áp lực lên Ukraine", ông nói.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026, Nga đã thực hiện sáu cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/1, đối phương đã tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng khác và các địa điểm dân sự bằng 25 tên lửa và 293 máy bay không người lái.

Trước tình hình này, phía Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường năng lực phòng không, bao gồm việc mua sắm thêm các hệ thống tên lửa phòng không và bổ sung đạn dược nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.