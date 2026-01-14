Nga phản đối can thiệp vào Iran, cảnh báo nguy cơ bất ổn ở Trung Đông

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mátxcơva “kiên quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình chính trị nội bộ của Iran”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

Trả lời báo giới ngày 13/1, người phát ngôn Zakharova nói rằng những lời cảnh báo sử dụng biện pháp quân sự của phương Tây nhằm vào Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Bà cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào cũng đều có thể gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông.

Người phát ngôn cũng đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran, nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình. Bà nói rằng phương Tây đã “gây áp lực” lên Iran trong nhiều năm thông qua các lệnh trừng phạt bất hợp pháp, và các lệnh trừng phạt này đang ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở một số thành phố của Iran vào ngày 28/12, khi giá trị đồng tiền quốc gia - rial - chạm đáy. Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan sang các thành phố khác và trở nên bạo lực, đánh dấu tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Ngày 12/1, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang xem xét “các lựa chọn mạnh mẽ” nhằm vào Iran trong bối cảnh bất ổn. Ngày 13/1, Washington cảnh báo công dân Mỹ nên “rời khỏi Iran” ngay lập tức.

Iran trước đó đã nhấn mạnh rằng nước này có thể nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp.