Vợ chồng cựu Tổng thống Clinton từ chối điều trần vì tỷ phú ấu dâm Epstein

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton từ chối điều trần tại Quốc hội, trong cuộc điều tra xung quanh tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh: Reuters)

“Mỗi người đều phải quyết định khi nào họ đã thấy đủ, nghe đủ và sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho đất nước này, cho các nguyên tắc và người dân của mình, bất chấp hậu quả. Với chúng tôi, thời điểm đó là bây giờ”, vợ chồng Clinton viết trong bức thư gửi Hạ nghị sĩ Cộng hòa James Comer - Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Hạ viện.

Ông Comer cho biết ủy ban sẽ họp vào tuần tới để xem xét có coi lời từ chối này là hành động khinh thường Quốc hội hay không. Điều có thể dẫn tới cáo buộc hình sự.

Người phát ngôn của ủy ban cho biết sẽ bắt đầu thủ tục tương tự đối với bà Hillary Clinton - ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016, nếu bà không xuất hiện trước ủy ban vào ngày 14/1.

Vợ chồng Clinton cho biết đã cố gắng cung cấp “chút thông tin ít ỏi” mà họ có để hỗ trợ cuộc điều tra, đồng thời cáo buộc ông Comer cố tình lái sự chú ý khỏi các hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Epstein chết trong tù năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, khi đang chờ xét xử các cáo buộc về buôn bán tình dục. Cái chết của Epstein được kết luận là tự sát.

“Nếu chính phủ đã không làm tất cả những gì có thể để điều tra và truy tố các tội ác này, vì bất kỳ lý do gì, đó mới là trọng tâm công việc của ông… Không có bằng chứng nào cho thấy ông đang làm như vậy”, vợ chồng Clinton viết trong thư.

“Không có lời giải thích hợp lý nào cho những gì ông đang làm ngoài động cơ chính trị đảng phái”, bức thư nêu.

Nghị sĩ Comer cho biết “phần lớn người Mỹ” muốn ông Bill Clinton trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của ông với Epstein. Nghị sĩ này nói rằng Epstein đã đến Nhà Trắng 17 lần trong thời gian ông Clinton tại nhiệm và cựu tổng thống đã bay trên máy bay của Epstein khoảng 27 lần.

Ông Clinton đã bày tỏ hối tiếc về mối quan hệ đó và nói rằng ông không biết gì về các hoạt động phạm tội của Epstein. Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Clinton liên quan đến buôn bán tình dục.

“Không ai cáo buộc ông Bill Clinton có hành vi sai trái. Chúng tôi chỉ có những câu hỏi”, ông Comer nói.

Bộ Tư pháp Mỹ đang công bố các hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra hình sự về Epstein, người từng là bạn của cả ông Trump và vợ chồng Clinton, để thực hiện yêu cầu của đạo luật về minh bạch do Quốc hội thông qua.

Trong bức thư riêng gửi ủy ban ngày 12/1, các luật sư của vợ chồng cựu Tổng thống Clinton cho rằng, trát triệu tập họ điều trần là không hợp lệ, không thể cưỡng chế và “không gì khác ngoài một chiêu trò nhằm làm bẽ mặt các đối thủ chính trị, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump”.