Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối mặt án tử hình

TPO - Ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã kiến nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vụ tuyên bố thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: AP)

Các công tố viên cáo buộc ông Yoon là người cầm đầu cuộc nổi dậy nhằm giữ quyền lực, bằng cách chiếm quyền kiểm soát nhánh tư pháp và lập pháp.

Nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk kiến nghị mức án tử hình trong phiên xét xử cuối cùng của vụ án tại Tòa án quận Trung tâm Seoul.

Bị cách chức vào tháng 4/2025, ông Yoon đã nhiều lần phải hầu toà để chịu xét xử với các tội danh liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật và những bê bối khác trong thời gian ông tại chức.

Tòa án dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết với ông Yoon vào tháng 2 tới.

Ông Yoon khẳng định việc ban bố sắc lệnh thiết quân luật là một nỗ lực tuyệt vọng nhưng ôn hòa, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về điều ông coi là mối nguy hiểm từ đảng Dân chủ đối lập, khi đảng này sử dụng đa số trong nghị viện để cản trở chương trình nghị sự của ông và làm phức tạp công việc nhà nước.

Ông Yoon gọi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát là “hang ổ của tội phạm” và “các thế lực phản quốc”. Các nghị sĩ đã nhanh chóng hành động để chống lại việc áp đặt thiết quân luật, tạo nên cảnh tượng kịch tính suốt đêm.