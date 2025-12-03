Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung muốn xin lỗi Triều Tiên

TPO - Hôm nay (3/12), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết đang cân nhắc khả năng xin lỗi Triều Tiên, vì người tiền nhiệm của ông đã cố tình gây căng thẳng quân sự giữa hai miền trước khi tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc họp báo sáng 3/12. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo nhân dịp tròn 1 năm xảy ra vụ ban bố thiết quân luật bất thành của chính quyền trước, Tổng thống Lee nhấn mạnh mong muốn hàn gắn quan hệ với Triều Tiên.

Tháng trước, một công tố viên đặc biệt truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và hai quan chức quốc phòng cấp cao với cáo buộc ra lệnh điều máy bay không người lái sang Triều Tiên để kích động căng thẳng. Ngày 1/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin quân đội nước này dưới thời cựu Tổng thống Yoon đã thả bóng bay mang truyền đơn sang bên kia biên giới.

Dù các cáo buộc về việc thả máy bay không người lái và truyền đơn vẫn chưa được chứng minh trước tòa, ông Lee vẫn nói cá nhân ông mong muốn xin lỗi Triều Tiên.

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải xin lỗi, nhưng tôi chưa thể nói ra vì lo ngại điều đó sẽ bị lợi dụng để bôi nhọ tôi là ‘thân Triều Tiên’ hoặc châm ngòi cho những cuộc đấu đá ý thức hệ”, Tổng thống Lee nói.

Giải Nobel Hòa bình

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Lee gọi hành động ban bố thiết quân luật là “thử thách chưa từng có đối với nền dân chủ Hàn Quốc” mà người dân đã vượt qua trong hòa bình.

“Tôi tin chắc rằng chúng ta, những công dân của Đại Hàn Dân Quốc, những người đã vượt qua cuộc khủng hoảng dân chủ chưa từng thấy theo cách hòa bình, hoàn toàn xứng đáng với giải Nobel Hòa bình”, Tổng thống Lee nói.

“Nếu người dân Hàn Quốc được trao giải Nobel Hòa bình vì đã cứu nền dân chủ, điều đó sẽ trở thành bước ngoặt lớn đối với mọi quốc gia đang bị chia rẽ và lay chuyển bởi xung đột”.

Ông Lee nhắc lại khoảnh khắc hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở Quốc hội ngay sau khi ông Yoon ban bố thiết quân luật, dựng hàng rào chặn xe bọc thép và hỗ trợ các nghị sĩ trèo qua hàng rào tòa nhà Quốc hội.

Ông nói rằng chính hành động của họ đã buộc quân đội phải rút lui và giúp Quốc hội hủy bỏ sắc lệnh. Hàng nghìn người biểu tình, phần lớn là người trẻ, sau đó đã cắm trại nhiều ngày trước Quốc hội trong thời tiết giá lạnh.

“Cùng với nhân dân Hàn Quốc, những người đã thắp lên ngọn đuốc dân chủ, chúng ta sẽ hoàn tất cuộc cách mạng ánh sáng này”, ông Lee nói.

Tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Lee kêu gọi xem xét khả năng đề cử giải Nobel Hòa bình tập thể, dù quy định hiện nay không cho phép trao giải cho một nhóm lớn không xác định.

Ông cũng nhấn mạnh cần có “sự đoàn kết dựa trên công lý”, cho rằng những người đứng sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật phải bị truy cứu trách nhiệm đầy đủ. “Việc trừng phạt nghiêm khắc những người tham gia cuộc nổi dậy chỉ là bước khởi đầu”, ông nói.

“Tất cả những ai phá hoại trật tự hiến pháp vì tham vọng cá nhân, thậm chí tìm cách châm ngòi chiến tranh để hợp thức hóa thiết quân luật, đều phải bị đưa ra công lý”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố.

Ngày 3/12, Tổng thống Lee ủng hộ đề xuất của đảng Dân chủ cầm quyền về việc thành lập một tòa án chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến âm mưu thiết quân luật và cho rằng có thể cần điều tra thêm.

Ông cho rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa được làm sáng tỏ, nhắc lại ý kiến của đảng cầm quyền, rằng một số thẩm phán do ông Yoon bổ nhiệm mang định kiến chính trị.

Cùng ngày, một tòa án ở Seoul bác yêu cầu bắt giữ ông Choo Kyung-ho, người từng là trưởng nhóm nghị sĩ đảng Sức mạnh nhân dân (PPP). Ông Choo bị cáo buộc cản trở đồng nghiệp bỏ phiếu để bác sắc lệnh thiết quân luật.

Ông Jang Dong-hyuk, lãnh đạo PPP hiện tại, hoan nghênh quyết định này, gọi đó là “khởi đầu cho hồi kết của câu chuyện bịa đặt về khởi loạn” của phe cầm quyền.

Ông bác bỏ lời kêu gọi xin lỗi nhân dịp tròn 1 năm xảy ra sự kiện, tuyên bố trên mạng xã hội rằng thiết quân luật đã được ban bố “để chống lại sự lạm quyền của cơ quan lập pháp”. Ông cáo buộc chính quyền của Tổng thống Lee tìm cách kiểm soát tư pháp và ban hành các luật vi hiến nhằm tạo ra “chế độ độc tài”.