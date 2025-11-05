Tình báo Hàn Quốc nhận định thời điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều

TPO - Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào mùa xuân tới.

Ông Trump và ông Kim trong cuộc gặp năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý muốn gặp lại Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khi ông đến Hàn Quốc tuần trước, nhưng ông Kim không đáp lại lời đề nghị.

“NIS đánh giá khả năng cao sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”, nghị sĩ Park Sun-won nói với báo giới sau buổi điều trần tại quốc hội với Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Ông Park cho biết Triều Tiên đang phân tích các quan chức cấp làm việc của chính quyền Tổng thống Trump phụ trách vấn đề Triều Tiên. NIS tin rằng Bình Nhưỡng có thể muốn tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim vào tháng 3/2026, sau loạt sự kiện diễn ra vào đầu năm tới như tập trận chung Mỹ - Hàn, duyệt binh và đại hội đảng ở Triều Tiên. Ông Kim từng nói sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ hạt nhân.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc trước thềm hội nghị APEC, ông Trump phát biểu với báo chí: “Chúng tôi sẽ quay lại, và ở một thời điểm không xa, sẽ gặp Triều Tiên”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với ông Kim Jong Un mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Hiện chưa có cuộc gặp nào để công bố”.

Ông Trump và ông Kim từng gặp gỡ vào năm 2018 và 2019 nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Về những đồn đoán xung quanh sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, nghị sĩ Park cho biết ông Kim dường như không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ngày 4/11, một nghị sĩ Hàn Quốc khác cho biết Triều Tiên gửi khoảng 5.000 binh sĩ sang Nga từ tháng 9 để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng. Giới phân tích Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang được Nga hỗ trợ tài chính, công nghệ quân sự, lương thực và năng lượng để đổi lấy việc điều quân, nhờ đó có thể chống đỡ tốt hơn với các lệnh trừng phạt, và điều này cũng làm giảm ưu thế đàm phán của Mỹ.