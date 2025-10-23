Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Triều Tiên thử 'vũ khí tối tân mới' trước sự kiện quan trọng ở Hàn Quốc

Bình Giang

TPO - Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm thành công "một hệ thống vũ khí tối tân mới" liên quan đến tên lửa siêu thanh, như một phần của nỗ lực tăng cường khả năng răn đe chiến lược chống lại kẻ thù.

Hai tên lửa siêu thanh được phóng từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng và bắn trúng mục tiêu sâu trong đất liền ở phía đông bắc đất nước trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22/10, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng nay (23/10).

Triều Tiên đã và đang phát triển các tên lửa siêu thanh cơ động và tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa.

screen-shot-2025-10-23-at-75116-am.png
Các hình ảnh về vụ phóng tên lửa ngày 22/10 được KCNA đăng tải. (Nguồn: Yonhap)

Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên dường như đã bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, vũ khí này có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 mà Triều Tiên thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái. Cũng theo các nguồn tin, tên lửa đã rơi vào đất liền chứ không xuống Đông Hải.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không có mặt tại cuộc thử nghiệm. Ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và các quan chức khác đã giám sát vụ phóng.

Ông Pak phát biểu tại sự kiện: "Hệ thống vũ khí tiên tiến mới là bằng chứng rõ ràng cho thấy năng lực kỹ thuật tự vệ đang được nâng cấp liên tục". Ông khẳng định hệ thống vũ khí được thử nghiệm lần này mang "giá trị chiến lược mới".

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Triều Tiên thực hiện kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Hành động được thực hiện vào thời điểm chỉ còn 1 tuần nữa Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương APEC và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sắp thực hiện chuyến thăm tới khu vực này.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Tên lửa #APEC #Hàn Quốc #Bán đảo Triều Tiên

