Thế giới

Google News

Iran xác nhận 2.000 người chết trong làn sóng biểu tình khắp cả nước

Bình Giang

TPO - Khoảng 2.000 người, trong đó có cả người của lực lượng an ninh, đã thiệt mạng trong đợt biểu tình đang diễn ra ở Iran, Reuters dẫn lời một quan chức nước này cho biết.

img-1877.jpg
Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Iran trong những ngày biểu tình vừa qua. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên chính quyền Iran thừa nhận con số thương vong cao như vậy kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình khắp cả nước, và các lãnh đạo đã phải dùng đến biện pháp trấn áp mạnh tay.

Ngày 13/1, vị quan chức Iran nói với Reuters rằng những đối tượng mà ông gọi là “khủng bố” đã khiến cả người biểu tình và người của lực lượng an ninh thiệt mạng, nhưng ông không đưa ra số liệu chi tiết về từng nhóm.

Đợt biểu tình lần này bùng phát vì lý do lạm phát, sau đó mở rộng thành làn sóng nổi dậy gây ra thách thức lớn với chính quyền Iran, trong bối cảnh các lãnh đạo nước này đang chịu sức ép lớn từ Mỹ.

Chính quyền Iran thừa nhận các cuộc phản đối vì vấn đề kinh tế là chính đáng, nhưng cũng triển khai biện pháp an ninh cứng rắn để trấn áp.

Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bất ổn, cáo buộc những thành phần mà họ coi là “khủng bố” đã lợi dụng biểu tình.

Các biện pháp hạn chế như cắt internet và điện thoại ra nước ngoài cản trở dòng chảy thông tin. Một số video trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh trong tuần qua, với tiếng súng, xe cộ và các tòa nhà bị phóng hoả.

Bình Giang
Reuters
