Tổng thống Hàn Quốc tặng Chủ tịch Trung Quốc bàn cờ vây làm từ gỗ quý

TPO - Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ loại gỗ quý hiếm trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày cuối cùng của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee khẳng định mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua có lúc căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Chủ tịch Trung Quốc hỗ trợ nỗ lực nối lại đàm phán với Triều Tiên, còn ông Tập nói với ông Lee rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác và cùng đối phó với những thách thức mà hai bên đang đối mặt.

“Tôi rất lạc quan trước tình hình hiện nay, khi các điều kiện cho khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên đang hình thành”, ông Lee nói.

Ông nhắc đến các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

“Tôi cũng hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tận dụng những điều kiện thuận lợi này để tăng cường trao đổi chiến lược nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên”, ông nói thêm.

Theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Tập khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Seoul và coi Hàn Quốc là một đối tác hợp tác không thể tách rời.

Bàn cờ vây mà ông Lee tặng ông Tập được làm từ gỗ cây thuỷ tùng - loài cây đặc hữu trên đảo Jeju, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết. Cả hai nhà lãnh đạo đều yêu thích cờ vây. Khi ông Tập thăm Hàn Quốc cách đây 11 năm, ông được tặng bộ quân cờ vây.

Một số bàn cờ vây làm từ loại gỗ tương tự đang được bán trên mạng với giá gần 5 triệu won (khoảng 3.517 USD).

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Lee còn tặng ông Tập chiếc khay sơn mài nạm xà cừ truyền thống của Hàn Quốc, thể hiện mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị Hàn – Trung.

Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước sau cuộc gặp thượng đỉnh bao gồm món sủi cảo quen thuộc ở cả hai nước, món gà rán sốt cay ngọt kiểu Hàn được du khách Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng, bào ngư xốt Mala kiểu Tứ Xuyên đang phổ biến ở Hàn Quốc, và rượu Mộng Chi Lam mà ông Tập yêu thích.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc vương miện vàng mô phỏng vương miện cổ của vương quốc Silla hồi thế kỷ IX.

Để ghi nhận ông Trump là “người kiến tạo hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc trao tặng Huân chương Mugunghwa cao quý nhất cho ông chủ Nhà Trắng.