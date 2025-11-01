Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Hàn Quốc nâng ly rượu gạo chào đón các quan khách dự APEC

Minh Hạnh

TPO - Tối 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.

Khoảng 400 khách mời đã tham dự bữa tiệc, bao gồm lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, đại diện nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp toàn cầu.

pyh2025103127660031500-p4.jpg
Toàn cảnh bữa tiệc chào đón các lãnh đạo và quan chức quốc tế tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025103127670031500-p4.jpg
Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Lahan Select (Gyeongju, Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói: "Gyeongju là một thành phố nơi truyền thống và công nghiệp hiện đại giao thoa, từ vương miện hoàng gia và đài thiên văn Cheomseongdae, đến ngành luyện thép và đóng tàu. Tinh thần hòa hợp của thành phố thể hiện tầm nhìn của APEC về sự thịnh vượng chung thông qua việc tôn trọng các nền văn hóa đa dạng”.

Tổng thống Lee viện dẫn truyền thuyết về cây sáo Manpasikjeok - một cây sáo thần được cho là có khả năng xoa dịu sự hỗn loạn và mang lại hòa bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “tiếng sáo sẽ vang vọng khắp khu vực, mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

Ông Lee nâng ly "Tiger Yuzu Makgeolli" - một loại rượu gạo thô truyền thống của Hàn Quốc - để chúc mừng "sự hợp tác, thành công và tương lai chung của APEC”.

Thực đơn bữa tối bao gồm các món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương, như cơm trộn bibimbap và sườn non hầm, cùng các món tráng miệng kiểu phương Tây. Thực đơn được xây dựng bởi đầu bếp nổi tiếng Edward Lee.

Ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo là người dẫn chương trình, trong khi ngôi sao K-pop G-Dragon đã mang đến một màn trình diễn đặc biệt.

pyh2025103124790031500-p4.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bữa tiệc. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025103124910031500-p4.jpg
Hai nhà lãnh đạo vui vẻ nâng ly. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025103125900031500-p4.jpg
Tổng thống Lee nâng ly rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025103126590031500-p4.jpg
pyh2025103126990031500-p4.jpg
Ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo là người dẫn chương trình. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025103126570031500-p4.jpg
pyh2025103127020031500-p4.jpg
pyh2025103126790031500-p4.jpg
Ngôi sao K-pop G-Dragon mang đến một màn trình diễn đặc biệt. (Ảnh: Yonhap)
Minh Hạnh
Yonhap
#Hàn Quốc #Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung #hội nghị cấp cao APEC #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

