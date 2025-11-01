Ẩn ý từ những món quà độc đáo tặng Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Các nước tặng quà gì cho người vốn đã có mọi thứ, gồm cả chiếc Boeing 747 riêng và nút phóng hạt nhân?

Bài toán nan giải về quà tặng ngoại giao đã khiến lãnh đạo các nước băn khoăn rất nhiều, và chưa bao giờ nan giải hơn khi ông Donald Trump là người nắm quyền ở Mỹ.

Thích khen và có niềm đam mê với vàng, ông Trump nhận được nhiều món quà khác biệt và độc đáo, trong đó có vương miện vàng, gậy golf và máy bay.

Cách lựa chọn quà tặng thể hiện những suy tính có chủ đích: Vừa thể hiện sự tôn trọng, tạo yếu tố bất ngờ, vừa cho thấy họ hiểu rõ người nhận, với hy vọng có thể giành được thiện cảm để chuyển hóa thành thỏa thuận thương mại có lợi hoặc cam kết mới về hợp tác an ninh, hoặc chí ít là hình ảnh đẹp trên báo chí.

Theo luật của Mỹ, những món quà này thực chất thuộc về công chúng Mỹ và thường được chuyển cho Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA), nhưng tổng thống có thể mua lại chúng theo giá thị trường.

Trong nhiệm kỳ đầu, đảng Dân chủ từng cáo buộc ông Trump không kê khai đầy đủ một số quà. Dù cuối cùng được đặt ở đâu, những món quà mà ông Trump nhận trong nhiệm kỳ thứ hai cho thấy các đối tác quốc tế rất muốn gây ấn tượng tốt với nhà lãnh đạo Mỹ.

Dưới đây là một số món quà gây chú ý.

Đai vô địch quyền anh

Trong chuyến thăm đầu tiên tới gặp ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky mang theo chiếc đai vô địch quyền anh thế giới (WBC) mà võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk giành được năm ngoái.

Chiếc đai vô địch quyền anh mà ông Zelensky mang theo để tặng ông Trump, ngày 28/2. (Ảnh: CNN)

Chiếc đai vàng rực rỡ được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế, lấp lánh dưới ánh đèn, khi cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo dần biến thành tranh cãi gay gắt. Không ai nhắc đến nó trong suốt cuộc trao đổi.

Trong chuyến thăm lần hai, ông Zelensky tặng ông Trump cây gậy golf từng thuộc về một người lính Ukraine đang chiến đấu. Ông Trump đã quay video và khoe món quà.

Máy nhắn tin mạ vàng

Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Nhà Trắng ngày 4/2, ông tặng Tổng thống Trump chiếc máy nhắn tin được mạ vàng, gợi nhớ đến vụ Israel kích nổ hàng loạt máy nhắn tin để gây thương tích và sát hại các thành viên lực lượng Hezbollah tại Li-băng năm ngoái.

Chiếc máy nhắn tin mạ vàng mà ông Netanyahu tặng nhà lãnh đạo Mỹ, ngày 4/2. (Ảnh: CNN)

Theo một nguồn tin am hiểu, ông Trump nói trong trao đổi riêng rằng ông thấy món quà này có phần “khó chịu”.

Mũ samurai vàng

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, một mô-típ rõ ràng đã hình thành khi lựa chọn quà ngoại giao: Vàng.

Ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba thời điểm đó tặng ông Trump chiếc mũ samurai mạ vàng được làm tại tỉnh quê hương của ông.

Bức chân dung từ Tổng thống Putin

Dù không trao trực tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tặng một bức tranh - được chuyển qua Đặc phái viên Steve Witkoff. Bức tranh khắc họa khoảnh khắc ông bị ám sát hụt tại Butler, Pennsylvania, năm 2024.

“Ông Trump rõ ràng rất xúc động”, ông Witkoff cho biết.

Bức chân dung dựa trên khoảnh khắc ông Trump bị ám sát hụt được Tổng thống Nga tặng ông Trump, ngày 22/8. (Ảnh: CNN)

Khoảng 1 tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, ông Trump khoe với phóng viên bức ảnh ông Putin vừa gửi. “Tôi nghĩ đó là bức hình đẹp của ông ấy. Còn của tôi thì cũng tạm. Rất tử tế khi ông ấy gửi”, ông Trump nói, và cho biết sẽ ký tặng và gửi lại.

Quà golf từ Canada

Đồ chơi golf từ lâu đã trở thành lựa chọn quà tặng dễ lấy lòng ông Trump, vì ông chơi môn thể thao này gần như tất cả các ngày cuối tuần. Thủ tướng Canada Mark Carney tặng ông Trump chiếc mũ và bộ gậy golf trên sân Kananaskis Country, nơi ông Trump sau đó dự hội nghị G7. Phái đoàn Canada cũng tặng thêm bức ảnh trận đấu golf giữa binh lính Mỹ và Canada trong Thế chiến II.

Máy bay từ Qatar

Qatar đã tặng một chiếc Boeing 747 trị giá 400 triệu USD để nhà lãnh đạo Mỹ dùng làm chuyên cơ mới. Món quà nổi trội vì mức giá đắt đỏ của nó và cũng gây tranh cãi. Ông Trump cho biết chiếc máy bay sau này sẽ được chuyển cho Quỹ Thư viện Tổng thống.

Kỷ vật gia đình từ Đức và Scotland

Trong chuyến thăm đầu tiên đến Mỹ trên cương vị mới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chọn món quà mang tính cá nhân: Bản sao giấy khai sinh của ông nội ông Trump, người sinh ra tại Đức, đồng thời mời ông Trump về thăm quê tổ.

Thủ tướng Đức tặng ông Trump bản sao giấy khai sinh của ông nội Tổng thống Trump. (Ảnh: CNN)

Tại Scotland, ông Trump nhận được hồ sơ điều tra dân số năm 1921 về mẹ ông - bà Mary Anne, cùng giấy chứng nhận kết hôn năm 1853 của cụ ngoại, do Thủ hiến John Swinney trao tặng.

Kỷ vật ý nghĩa từ Vua Charles III

Trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của nhà lãnh đạo Mỹ đến Anh, Vua Charles III tặng ông Trump cuốn sách da thủ công kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập, cùng với lá cờ Liên hiệp tung bay trên Cung điện Buckingham trong ngày ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Đề cử giải Nobel Hòa bình

Nhiều lãnh đạo đến Nhà Trắng với món quà vô giá nhưng không mang giá trị vật chất: Thư đề cử giải Nobel Hòa bình. Tổng thống Argentina Javier Milei tặng ông Trump lá thư đề cử được đóng khung vàng. Đáp lại, ông Trump ủng hộ gói hỗ trợ kinh tế 20 tỷ USD của Mỹ dành cho Argentina.

Thư đề nghị ông Trump cho giải Nobel Hòa bình đóng khung vàng được Tổng thống Argentina tặng ông Trump, ngày 14/10. (Ảnh: CNN)

Món quà từ tân Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chọn món quà mang tính biểu tượng: Một cây gậy gạt bóng của cố Thủ tướng Shinzo Abe, người có quan hệ thân thiết với ông Trump từ sân golf. Gậy được đặt trong hộp kính cùng quả bóng golf mạ vàng và túi golf có chữ ký của tay golf vô địch Hideki Matsuyama.

Bộ dụng cụ golf được Thủ tướng Nhật tặng Tổng thống Trump, ngày 28/10. (Ảnh: CNN)

Vương miện vàng từ Hàn Quốc

Khi đón Tổng thống Trump đến thăm trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng nhà lãnh đạo Mỹ chiếc vương miện vàng mô phỏng vương miện hoàng gia cổ.

Chiếc vương miện vàng được Tổng thống Hàn Quốc tặng Tổng thống Trump, ngày 29/10. (Ảnh: CNN)

Đối với một nhà lãnh đạo bị các đối thủ chỉ trích là “lãnh đạo như vua”, món quà này được cho là mang nhiều ẩn ý. Khi nhận quà, ông Trump đùa: “Tôi muốn đội nó ngay bây giờ”.