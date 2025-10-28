Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhật Bản huy động 18.000 cảnh sát, lập đội phản ứng đặc biệt để bảo vệ Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang

TPO - Nhật Bản tăng cường bảo đảm an ninh lên mức cao nhất khi đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Tokyo, với 18.000 cảnh sát được triển khai và một đội phản ứng đặc biệt luôn túc trực trong suốt chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

ap25300319381480.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nhật Bản ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Vụ tấn công xảy ra hôm 24/10 khiến giới chức Nhật Bản càng thận trọng hơn. Trong vụ việc đó, cảnh sát canh gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Tokyo đã bị một người đàn ông dùng dao tấn công.

Đối tượng bị bắt ngay sau khi bị phát hiện có hành vi khả nghi, và người cảnh sát chỉ bị thương nhẹ.

Các chuyên gia cho rằng việc thắt chặt an ninh là hoàn toàn hợp lý, vì ông Trump từng là mục tiêu của ít nhất 2 vụ ám sát tại Mỹ, còn Nhật Bản vẫn chưa quên vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe năm 2022.

Cảnh sát thủ đô Tokyo đã thành lập sở chỉ huy an ninh đặc biệt để điều phối công tác bảo vệ Tổng thống Trump cho đến khi ông rời Nhật Bản vào ngày mai.

Rút kinh nghiệm từ vụ ám sát hụt tại Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024, khi ông Trump đang vận động tranh cử, cảnh sát Nhật Bản đặc biệt chú ý các tòa nhà và vị trí cao gần nơi nhà lãnh đạo Mỹ sẽ xuất hiện.

Lực lượng chức năng còn triển khai hệ thống vô hiệu thiết bị không người lái (drone).

Một đơn vị vũ trang phản ứng nhanh được bố trí để đối phó với các đối tượng có vũ khí, trong khi an ninh cũng được thắt chặt tại mục tiêu ít nguy cơ hơn như nhà ga hoặc nơi tập trung đông người.

Mối lo ngại lớn nhất là các “sói đơn độc”, nghĩa là những đối tượng hành động một mình và không để lộ dấu hiệu qua trao đổi với người khác. Cựu Thủ tướng Abe bị ám sát bằng cách này.

Trùng hợp là phiên tòa xét xử Tetsuya Yamagami - nghi phạm bắn chết ông Abe bằng khẩu súng tự chế tại thành phố Nara năm 2022 – bắt đầu từ hôm nay, khi nhà lãnh đạo Mỹ đang ở Tokyo.

Yamagami dự kiến sẽ nhận tội, nhưng đội luật sư bào chữa có thể xin giảm án với lý do thân chủ là nạn nhân của lạm dụng tôn giáo. Nghi phạm 45 tuổi khai rằng ông ta ra tay vì tức giận việc mẹ mình đóng góp khoảng 100 triệu yên (653.000 USD) cho Nhà thờ Thống nhất, dù gia đình kiệt quệ. Yamagami cho rằng các đảng phái Nhật Bản đã nhận tiền quyên góp từ giáo hội này.

Cựu Thủ tướng Fumio Kishida cũng từng thoát nạn khi một kẻ tấn công đơn độc ném bom vào ông trong lúc vận động tranh cử ở tỉnh Wakayama vào tháng 4/2023.

Sau những vụ việc đó, cùng với làn sóng đe dọa chính trị gia và người nổi tiếng trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã thành lập đơn vị đặc biệt để xác định và theo dõi những đối tượng có nguy cơ hành động đơn lẻ.

Cơ quan này đang xin ngân sách cho dự án thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện những đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị tấn công, dựa trên phân tích bài đăng mạng xã hội.

Bình Giang
AP, SCMP
