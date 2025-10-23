Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khởi đầu với kỳ vọng bất ngờ

Bình Giang

TPO - Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt đầu nhiệm kỳ của mình với tỷ lệ ủng hộ rất cao, cho thấy công chúng kỳ vọng bà có thể thực hiện các cam kết như kiềm chế lạm phát và củng cố nền kinh tế.

thu-tuong-nhat.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: AP)

Bà Takaichi cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ các hộ gia đình trong bối cảnh chi phí sinh hoạt không ngừng tăng, đồng thời ủng hộ chủ trương mở rộng tài khóa. Chính phủ mới của bà, được thành lập ngày 21/10, đang chuẩn bị cho gói chính sách nhằm giảm gánh nặng lạm phát cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện đầu tuần này cho thấy tỷ lệ ủng hộ của dư luận dành cho nội các của bà đạt 64,4%. Cuộc khảo sát khác do báo Yomiuri thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ đạt 71%. Mức này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ mà các thủ tướng tiền nhiệm nhận được.

Đáng chú ý, việc lựa chọn bà Takaichi làm lãnh đạo dường như đã thu hút mạnh nhóm cử tri trẻ. Khảo sát của Yomiuri cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà trong nhóm tuổi 18 - 39 tăng gấp 5 lần, từ 15% dưới thời Thủ tướng Shigeri Ishiba lên 80% hiện nay. Tỷ lệ ủng hộ của nhóm 40 - 50 tuổi cũng tăng vọt từ 29% lên 75%.

Nhiệm kỳ của Thủ tướng Takaichi bắt đầu trong bối cảnh chính trị Nhật Bản đang thay đổi theo hướng nghiêng về cánh hữu, khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền không còn liên minh với đảng trung dung Komeito mà chuyển sang hợp tác với đảng Nhật Bản Cải cách (Nippon Ishin no Kai) có xu hướng bảo thủ hơn.

Sự thay đổi này cho thấy tâm lý bất mãn ngày càng tăng trong xã hội về mức sống không theo kịp xu hướng toàn cầu, số lượng người nước ngoài ở Nhật Bản ngày càng nhiều, lo ngại về tình hình căng thẳng an ninh khu vực.

Bà Takaichi có thể cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý quan hệ với Mỹ, bắt đầu bằng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump vào tuần tới. Dự kiến bà sẽ tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN, APEC và có khả năng sẽ gặp gỡ lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc bên lề sự kiện.

Ở trong nước, chính phủ của bà phải đối mặt với quốc hội chưa có đa số tuyệt đối, khi liên minh cầm quyền còn thiếu 2 ghế ở Hạ viện. Vì vậy, bà phải tìm kiếm sự ủng hộ bên ngoài liên minh để thông qua các dự luật quan trọng, trong đó gói biện pháp kinh tế là ưu tiên hàng đầu.

Bình Giang
Bloomberg
#Thủ tướng Nhật Bản #Sanae Takaichi #Chính trị Nhật Bản

