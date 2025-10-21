Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

TPO - Nhân dịp bà Takaichi Sanae - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.

screen-shot-2025-10-21-at-65911-pm.png
Các nghị sĩ Nhật Bản chúc mừng bà Takaichi Sanae trong phiên bỏ phiếu ngày 21/10. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10, làm nên lịch sử khi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước này.

Bà giành chiến thắng sau khi LDP đạt được thỏa thuận liên minh với đối tác mới. Bà Takaichi sẽ thay thế ông Shigeru Ishiba, trở thành Thủ tướng kế nhiệm, chấm dứt khoảng trống chính trị và những tranh cãi kéo dài 3 tháng qua kể từ thất bại của LDP trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Bình Giang
#Thủ tướng Nhật Bản #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Takaichi Sanae #Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

