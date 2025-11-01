Bế mạc hội nghị cấp cao APEC: Các nhà lãnh đạo chụp ảnh cùng khăn truyền thống của Hàn Quốc

TPO - Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) đã bế mạc bằng phần chụp ảnh tập thể của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, với những chiếc khăn choàng lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Tại lễ bế mạc sáng 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2026 cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau đó, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã tập trung trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng những chiếc khăn màu xanh bạc hà được làm từ vải hanbok truyền thống.

Ảnh tập thể của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC. (Ảnh: Yonhap)

Tại phiên họp sáng cùng ngày, các lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi tái khẳng định nhận thức chung, rằng thương mại và đầu tư mạnh mẽ là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi tiếp tục cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế để ứng phó với môi trường toàn cầu đang biến đổi".

"Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của một môi trường thương mại và đầu tư có thể thúc đẩy khả năng thích nghi và lợi ích cho tất cả mọi người".

Bên cạnh vấn đề thương mại, tuyên bố còn đề cập đến những tiến bộ công nghệ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và những thay đổi về nhân khẩu học - hai sáng kiến ​​chủ chốt mà Hàn Quốc đã thúc đẩy với tư cách là nước chủ nhà năm nay.

Tuyên bố cũng lần đầu tiên công nhận các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(Ảnh: Yonhap)

Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị APEC 2026

Phát biểu ngày 1/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, thành phố Thâm Quyến sẽ là nơi diễn ra hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2026.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, APEC là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực.

Việc xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng chung vận mệnh không chỉ là con đường thiết yếu để đạt được sự phát triển và thịnh vượng lâu dài trong khu vực, mà còn là tầm nhìn chung của tất cả các bên, ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Trung Quốc lưu ý rằng Thâm Quyến - nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương - đã phát triển từ một làng chài nhỏ bé thành một đô thị quốc tế hiện đại trong vài thập kỷ qua.

Ông Tập Cận Bình mong đợi tất cả các bên sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến vào năm tới để cùng nhau thảo luận về các kế hoạch phát triển cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tạo dựng một tương lai tươi sáng cho khu vực.