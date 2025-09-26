Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa với bộ dạng tiều tụy

Bình Giang

TPO - Sáng nay (26/9), cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có mặt tại phiên tòa để đối mặt với tội danh liên quan đến hành động ban bố thiết quân luật. Ông gây chú ý với vẻ ngoài tiều tụy, khác hẳn lần xuất hiện gần đây nhất vào tháng 7.

yoon.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại tòa án, ngày 26/9. (Ảnh: Yonhap)

Ông Yoon được hộ tống từ trại giam Seoul đến Tòa án quận trung tâm Seoul. Ông mặc bộ vest xanh navy sẫm màu và đeo tấm thẻ có số hiệu 3617 trên ngực. Ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác.

Ngoài tội dẫn đầu cuộc cuộc nổi loạn bằng hành động ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon còn bị xét xử thêm tội vi phạm quyền của các thành viên nội các, sửa đổi tuyên bố thiết quân luật và cản trở công việc của các điều tra viên. Ông cũng bị cáo buộc ra lệnh xóa dữ liệu cuộc gọi và phổ biến tuyên bố sai sự thật.

Trong phiên điều trần, các luật sư của ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng cựu tổng thống cần ban bố thiết quân luật trong tình trạng khẩn cấp và đã dỡ bỏ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ.

Ông Yoon tự bào chữa về cáo buộc tuyên bố sai sự thật, cho rằng lỗi thuộc về cựu thư ký tổng thống Kang Eui-gu.

Lần gần đây nhất mà ông Yoon xuất hiện công khai là ngày 9/7, khi ông dự phiên sơ thẩm.

Bình Giang
Yonhap
#Yoon Suk Yeol #Cựu tổng thống Hàn Quốc #Thiết quân luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục