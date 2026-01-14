Nga tung máy bay không người lái đáp trả đòn tập kích tàu biển của Ukraine

TPO - Một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ của Nga đã công bố video về cuộc tấn công nhằm vào một con tàu đang hướng đến Ukraine ở ngoài khơi Biển Đen. Động thái này nhằm trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Kiev tiến hành nhằm vào các tàu thương mại liên kết với Nga.

Theo hãng tin RT, đơn vị Rubicon - hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nga - đã công bố video cho thấy một máy bay không người lái (UAV) nhanh chóng tiếp cận và tấn công một con tàu gần cảng Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về con tàu không được Rubicon tiết lộ.

“Đây là một trò chơi mà cả hai bên đều có thể chơi”, Rubicon viết.

Giới chức Ukraine đã xác nhận vụ tấn công. Phó Thủ tướng Aleksey Kuleba cho biết, các UAV của Nga đã tấn công hai tàu chở dầu đang đến hoặc đi từ cảng Odessa. Ông tuyên bố rằng những con tàu này đang vận chuyển dầu thực vật và ngô.

(Nguồn: RT)

Cuộc tấn công diễn ra sau một loạt các vụ tập kích nghi do Ukraine tiến hành nhằm vào các tàu chở dầu có giao thương với Nga. Một số tàu thương mại được cho là bị tấn công bởi các UAV của Ukraine ở Biển Đen và Địa Trung Hải kể từ tháng 11. Hai tàu trong số đó đã bị tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Ankara phải lên tiếng cảnh báo về những rủi ro đối với an ninh hàng hải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào tàu thương mại Nga “sẽ không dẫn đến kết quả mong muốn” hoặc cản trở thương mại của nước này. Ông nói thêm rằng những cuộc đột kích chỉ tạo ra thêm rủi ro và chắc chắn Nga sẽ đáp trả.