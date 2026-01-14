Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc cùng chơi trống

TPO - Sau cuộc hội đàm về các vấn đề an ninh kinh tế, lịch sử và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng chơi trống tại quê hương của bà.

Hai lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chơi trống. Ảnh: JIJI

Trong màn giao lưu vào tối 13/1, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee cùng chơi trống theo bài hát "Golden" từ bộ phim KPop Demon Hunters của Netflix và bài hát Dynamite nổi tiếng của ban nhạc K-pop đình đám BTS.

Thủ tướng Takaichi có sở thích đặc biệt với nhạc heavy metal và từng chơi trống khi học đại học. Bà đã hướng dẫn Tổng thống Lee chơi thử, khi cả hai mặc đồng phục màu xanh do phía Nhật Bản chuẩn bị, trên đó in tên của họ bằng tiếng Anh và quốc kỳ của hai nước. Tokyo cho biết đây là biểu tượng của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.

"Khi chúng tôi gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh APEC năm ngoái, ông ấy nói rằng chơi trống là ước mơ của ông ấy, vì vậy tôi đã chuẩn bị điều bất ngờ này”, Thủ tướng Takaichi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Lee tỏ ra rất vui vẻ với điều bất ngờ này, dù ông thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X. rằng màn trình diễn của mình có thể hơi “vụng về”.

“Dù nhịp điệu hơi lệch, trái tim chúng tôi vẫn đồng điệu khi cố gắng bắt kịp nhịp điệu. Tương tự, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới tương lai với mong muốn chung”, ông viết.

Thủ tướng Nhật Bản tặng Tổng thống Hàn Quốc đôi dùi trống. (Ảnh: JIJI)

Thủ tướng Takaichi cũng tặng Tổng thống Lee đôi dùi trống, sau đó hai nhà lãnh đạo cùng ký tên và trao đổi quà tặng.

“Sự kiện này được phía Nhật Bản sắp xếp đặc biệt để tượng trưng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo. Nó đã biến cuộc đàm phán không chính thức thành một khoảnh khắc giao lưu văn hóa độc đáo”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Sau buổi biểu diễn ngẫu hứng kéo dài khoảng 25 phút, hai nhà lãnh đạo và phu nhân Tổng thống Hàn Quốc cùng dùng bữa tối kiểu Nhật Bản, với các nguyên liệu từ Nara.

Một trong những mục tiêu chính của Thủ tướng Takaichi là củng cố mối quan hệ cá nhân và đưa hai nước láng giềng xích lại gần nhau hơn, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Tổng thống Lee thể hiện sẵn sàng áp dụng cách tiếp cận ngoại giao “thực dụng” với Nhật Bản, gác lại các vấn đề gây tranh cãi vì quá khứ và tập trung ổn định khu vực, cũng như tăng cường hợp tác với đồng minh chung – Mỹ.