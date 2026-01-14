Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tập đoàn của ông trùm Chen Zhi gặp 'cú sốc' mới

Minh Hạnh

TPO - Campuchia tuyên bố “đóng băng” việc mua bán tại các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn Prince Group, sau khi ông chủ tập đoàn - Chen Zhi - bị bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc.

rrchenzhiprincehotel2406.jpg
Ông Chen Zhi và một toà nhà của tập đoàn Prince Group. (Ảnh: Straitstimes)

Theo cơ quan quản lý đất đai Campuchia, các căn hộ chung cư và nhà ở thuộc bốn dự án bất động sản của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh và một dự án bất động sản tại thành phố Sihanoukville sẽ buộc phải dừng bán.

Những cá nhân đã ký hợp đồng bán các căn hộ tại bất kỳ dự án nào trong số năm dự án này đều có nghĩa vụ hoàn tất việc mua bán theo thỏa thuận.

Những người mua đã thanh toán đầy đủ có quyền bán tài sản của họ, sau khi đăng ký quyền sở hữu với chính phủ, một quan chức cho biết.

Tại một dự án của Prince Group ở Phnom Penh, các nhân viên cho biết văn phòng bán hàng đã đóng cửa. Những tòa tháp của khu phức hợp này đã hoàn thành vào năm 2024, và 75% trong số gần 1.800 căn hộ đã được bán.

Thông báo này là đòn giáng mới nhất vào Prince Group - một tập đoàn đa quốc gia mà chính quyền Mỹ cho rằng hoạt động như bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Người sáng lập kiêm chủ tịch Prince Group, Chen Zhi, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tuần trước.

Ông Chen đã bị chính quyền Mỹ buộc tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại.

Kể từ đó, các nhà chức trách ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã nhắm mục tiêu vào Prince Group với một loạt các vụ tịch thu tài sản.

Ngân hàng trung ương Campuchia đã đưa một công ty khác của tập đoàn này, Ngân hàng Prince Bank, vào diện thanh lý.

Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc về những hành vi sai trái.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Campuchia #Trung Quốc #Chen Zhi #ông trùm #Prince Group

Xem thêm

Cùng chuyên mục