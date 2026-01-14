Chuyên gia Nga tiết lộ vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa Oreshnik

TPO - Chuyên gia Nga khẳng định, hiện nay chưa có hệ thống phòng thủ tên lửa nào của phương Tây đủ khả năng đánh chặn tên lửa Oreshnik, trong khi S-500 Prometheus được cho là vũ khí duy nhất trên thế giới được thiết kế để đối phó với các đầu đạn loại này.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị - Quân sự cho biết, hiện nay không một quốc gia nào, kể cả Mỹ, sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp có khả năng đánh chặn các đầu đạn của hệ thống tên lửa Oreshnik.

"Hiện tại, trên thế giới chỉ có một hệ thống tên lửa phòng không được thiết kế ngay từ đầu để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và đầu đạn siêu thanh, đó là S-500 Prometheus. Và hệ thống này đang được Nga sử dụng. Mỹ không có một hệ thống phòng không tích hợp nào có khả năng đánh chặn đầu đạn Oreshnik", ông nói.

Chuyên gia này cũng chỉ ra lý do tại sao hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD) của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa trong giai đoạn cuối của chuyến bay, cả bên trong và bên ngoài khí quyển, lại không có khả năng thực hiện nhiệm vụ này.

"Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, trong điều kiện chiến đấu, hệ thống THAAD có thể đánh chặn đầu đạn Oreshnik nếu nó di chuyển ở độ cao gần không gian. Tuy nhiên, Oreshnik không duy trì quỹ đạo ở độ cao này đủ lâu để trở thành mục tiêu đánh chặn", ông lưu ý.

Ông Alexander Mikhailov cũng bác bỏ các phân tích của giới chuyên gia phương Tây về việc sử dụng tên lửa SM-3 hoặc hệ thống Arrow-3 để đánh chặn Oreshnik. Theo ông, trên thực tế, các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây chưa từng chứng minh được hiệu quả trước vũ khí siêu thanh hoặc khả năng đánh chặn các đầu đạn siêu thanh do Nga phát triển.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga vào nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv ở miền tây Ukraine vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/1 đã giáng một đòn chí mạng vào tiềm lực không quân của quân đội Ukraine. Cơ sở này sửa chữa và bảo dưỡng máy bay cho quân đội Ukraine, bao gồm cả các máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 do các nước phương Tây cung cấp, đồng thời tham gia sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa. Việc nhà máy bị phá hủy được đánh giá là đã làm suy giảm đáng kể khả năng bảo đảm hậu cần cho lực lượng không quân còn lại của Ukraine.